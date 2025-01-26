記者隨行邊境山路巡邏 6小時僅遇少數走線客

美墨邊界闖關的無證移民已大幅下降，圖為川普就任的20日，尋求庇護者在墨西哥邊界排隊等候問話。(路透)

川普總統聲稱「美國主權正受到攻擊」，上任第二天便宣布南方邊境 進入緊急狀態，第一批部署的1500名現役軍人23日抵達德州艾爾帕索(El Paso)、加州聖地牙哥(San Diego)；邊境巡邏隊(Border Patrol)亦加緊搜查。美聯社記者23日在聖地牙哥與邊境巡邏隊探員一起巡邏了六個小時，記錄下途中所見所聞。

據報導，這次巡邏的重點是一條看似危險的山路，從那可以同時看到墨西哥邊境城市提華納(Tijuana)和聖地牙哥工業倉庫區。逃避追捕的移民 要在荒野中行走長達兩天才能到達人口販子的接應車輛，探員們跟隨他們的動向並討論何時出手。不過掃描器很長一段時間沒有動靜，穿插著探員們的無線電交談。「有人在盯著他們嗎？很難看漏的。」「目前為止可能有兩個人。」

在六小時巡邏中，直到最後半小時才發現三名中國男性走線客、一名馬來西亞男子穿過邊境圍牆幾分鐘後就向探員自首；幾乎同時，八名印度人和一名尼泊爾人也越境並等候探員處理，這些人被帶到拜登總統任期內開放的大型白色帳篷中。近幾個月來邊境巡邏隊不再只是快速處理、釋放「尋求庇護者」、通知他們出庭移民法庭，而是恢復老本行：追蹤逃避追捕的個人和小團體。

不到一年前，探員們被大量難民弄得不堪重負。這些人即使帶著孩子，也會在危險的酷暑或嚴寒中等待好些日子，有些晚上多達數百人聚集在聖地牙哥邊境牆邊，志工從牆上縫隙傳遞繃帶、阿斯匹靈、果汁和三明治。他們大部分來自中國和南美洲，以往通常一兩天內就會被送到聖地牙哥的一個公車站。

可是情況出現變化，一名提供醫療服務的志工帕克(Karen Parker)說一年前她每晚能碰到600到800人，但到今年1月初大多都是小團體，偶爾才出現約40人的大團體。帕克表示川普上任以來邊界活動停滯了，不過也可能是因為氣溫驟降和野火；她還注意到今年被釋放的移民被轎車載走的數量比去年多得多，這可能是走私活動的跡象。