我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普總是批評經濟數據「造假」 這其實很危險

佛州男為減重只吃肉蛋乳 手腳滲出黃色異物

記者隨行邊境山路巡邏 6小時僅遇少數走線客

編譯廖振堯／即時報導
美墨邊界闖關的無證移民已大幅下降，圖為川普就任的20日，尋求庇護者在墨西哥邊界排隊等候問話。(路透)
美墨邊界闖關的無證移民已大幅下降，圖為川普就任的20日，尋求庇護者在墨西哥邊界排隊等候問話。(路透)

川普總統聲稱「美國主權正受到攻擊」，上任第二天便宣布南方邊境進入緊急狀態，第一批部署的1500名現役軍人23日抵達德州艾爾帕索(El Paso)、加州聖地牙哥(San Diego)；邊境巡邏隊(Border Patrol)亦加緊搜查。美聯社記者23日在聖地牙哥與邊境巡邏隊探員一起巡邏了六個小時，記錄下途中所見所聞。

據報導，這次巡邏的重點是一條看似危險的山路，從那可以同時看到墨西哥邊境城市提華納(Tijuana)和聖地牙哥工業倉庫區。逃避追捕的移民要在荒野中行走長達兩天才能到達人口販子的接應車輛，探員們跟隨他們的動向並討論何時出手。不過掃描器很長一段時間沒有動靜，穿插著探員們的無線電交談。「有人在盯著他們嗎？很難看漏的。」「目前為止可能有兩個人。」

在六小時巡邏中，直到最後半小時才發現三名中國男性走線客、一名馬來西亞男子穿過邊境圍牆幾分鐘後就向探員自首；幾乎同時，八名印度人和一名尼泊爾人也越境並等候探員處理，這些人被帶到拜登總統任期內開放的大型白色帳篷中。近幾個月來邊境巡邏隊不再只是快速處理、釋放「尋求庇護者」、通知他們出庭移民法庭，而是恢復老本行：追蹤逃避追捕的個人和小團體。

不到一年前，探員們被大量難民弄得不堪重負。這些人即使帶著孩子，也會在危險的酷暑或嚴寒中等待好些日子，有些晚上多達數百人聚集在聖地牙哥邊境牆邊，志工從牆上縫隙傳遞繃帶、阿斯匹靈、果汁和三明治。他們大部分來自中國和南美洲，以往通常一兩天內就會被送到聖地牙哥的一個公車站。

可是情況出現變化，一名提供醫療服務的志工帕克(Karen Parker)說一年前她每晚能碰到600到800人，但到今年1月初大多都是小團體，偶爾才出現約40人的大團體。帕克表示川普上任以來邊界活動停滯了，不過也可能是因為氣溫驟降和野火；她還注意到今年被釋放的移民被轎車載走的數量比去年多得多，這可能是走私活動的跡象。

邊境 移民

上一則

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

延伸閱讀

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部

就是要去美國 逾千人移民大篷車隊離開墨西哥南部
哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅

哥倫比亞阻驅逐移民航班 川普立即報復徵25%關稅
繼墨西哥後 哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

繼墨西哥後 哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落
紐時評選全國最佳麵包店 3家在加州

紐時評選全國最佳麵包店 3家在加州

熱門新聞

川普就任美國第47任總統。（美聯社）

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

2025-01-20 12:47
查克柏格(中)的妻子普莉希拉‧陳(左)套裝正面都是全釦子，連脖子都包得密不透風，桑契斯(右)內搭是性感白色蕾絲低胸馬甲。(路透)

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

2025-01-20 22:32
川普總統與白宮國安顧問沃茲計畫重新整理國安隊伍。圖為拜登與賀錦麗2023年與國安團隊在白宮戰情室開會。(美聯社)

川普大報復 不忠者恐失退休金、被查稅 連護照都難更新

2025-01-22 22:10
川普(右)、范斯宣誓成為總統及副總統。(路透)

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

2025-01-20 13:09
休士頓ECHOS中心的一名工作人員幫助民眾申請白卡。（路透）

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

2025-01-23 09:13
川普上任第二天即火速開除上千名官員，包括第一位女性海岸防衛司令費根上將。（美聯社）

川普一上班就火速開除逾千前朝官員 包括女司令、名廚

2025-01-22 05:08

超人氣

更多 >
歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三
最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見
持綠卡曾犯三罪移民局可抓捕 慎防驅逐風險

持綠卡曾犯三罪移民局可抓捕 慎防驅逐風險