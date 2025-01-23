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川普宣布3公司砸5000億投資AI 馬斯克潑冷水：他們沒錢

編譯盧炯燊／綜合報導
川普總統(左一)21日與軟銀執行長孫正義(左二)、OpenAI執行長奧特曼(右一)、甲骨文共同創辦人艾里森(右二)將成立Stargate公司，從事人工智慧(AI)基礎建設，卻被特斯拉執行長馬斯克潑冷水。(歐新社)
川普總統(左一)21日與軟銀執行長孫正義(左二)、OpenAI執行長奧特曼(右一)、甲骨文共同創辦人艾里森(右二)將成立Stargate公司，從事人工智慧(AI)基礎建設，卻被特斯拉執行長馬斯克潑冷水。(歐新社)

總統川普21日宣布軟銀、OpenAI及甲骨文(Oracle)總投資5000億元成立名為「星門」(Stargate)的公司，在美國建設人工智慧(AI)基礎設施。然而另一科技巨頭、特斯拉(Tesla) 及 SpaceX 執行長馬斯克，不久即在X帖文大潑冷水，直指「他們根本沒有錢」。

他在隨後的貼文補充，「軟銀有擔保的金額遠低於100億元，我有可靠的根據證明」。

馬斯克是川普2024年大選的最大財務支持者，也成為他身邊的「大紅人」。

對於馬斯克的說法， OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)22日直接在X回應，「我真心敬佩你的成就，你是我們這個時代最鼓舞人心的企業家」，然而關於軟銀流動資金的說法「是錯誤的，你肯定知道這一點」。

奧特曼又說，「我認識到對國家有利的事情，並不總是對你的公司最有利，但希望你的新角色能把(美國國旗表情符號)放在第一位。」馬斯克在川普新政府中主管新設的政府效率部(DOGE)。

對於馬斯克的說法，軟銀拒絕評論，甲骨文則暫未回應。

據一位熟悉「星門」計畫的匿名人士透露，馬斯克的說法完全沒有根據，又指這一口水仗緣於馬斯克與奧特曼的緊張關係。

2024年3月，馬斯克及他的初創人工智慧公司 xAI控告OpenAI，指控其違反合約，到了8月放棄控告OpenAI，而直接入稟聯邦法院控告奧特曼。

至於「星門」計畫，初始股權出資方包括軟銀、OpenAI、甲骨文及阿拉伯聯合大公國銀行MGX， 啟動資金1000億元。軟銀與OpenAI是主要合作夥伴，軟銀負責財務，OpenAI負責營運。軟銀集團董事長孫正義將擔任「星門」董事長。

微軟、輝達、甲骨文和OpenAI等公司將作為關鍵初始技術合作夥伴，第一步是建設10座數據中心，目前已在德州動工，未來將擴展至其他州。

AI 馬斯克 OpenAI

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