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小紅書發健身也不行？ 外媒：中共網信辦密切監控「TikTok難民」

記者林宸誼／即時報導
先前TikTok面臨可能在美被禁時，大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶，湧入中國社交平台「小紅書」，外媒引述知情人士稱，上周中共中央網信辦已要求「小紅書」須密切監控中外用戶互動。（路透）
先前TikTok面臨可能在美被禁時，大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶，湧入中國社交平台「小紅書」，外媒引述知情人士稱，上周中共中央網信辦已要求「小紅書」須密切監控中外用戶互動。（路透）

就在先前TikTok面臨可能在美被禁時，有大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶，湧入中國社交平台「小紅書」。外媒引述知情人士稱，中共中央網信辦上周向「小紅書」提出「必須密切監控中外用戶互動，必要時介入，審查中國政治等敏感內容」等要求。

華爾街日報」報導，應當局要求，「小紅書」嘗試降低中國用戶看到外國帖文的機會；也有「小紅書」用戶指出，最近幾天打開「小紅書」的「發現頁」，基於用戶個人興趣推薦的內容中，出現外國用戶帖文的頻率，較先前明顯下降；外界懷疑「小紅書」修改演算法，減少向中國用戶推送外國用戶相關內容。

但也有網民認為，TikTok在美國恢復運作，會吸引「TikTok難民」選擇「回家」；部分外國用戶不適應中國社交平台生態，新鮮感消退、完成政治訴求表達後，也可能放棄「小紅書」。

CNN先前報導，一名自稱非二元性別的美國用戶，21日在小紅書發文，詢問該平台是否歡迎同志族群，但該文很快就被刪除；隔天該用戶再發文稱，因為此事決定退出該平台，竟遭恐同言論攻擊，還有人批評美國人不應該把他們的文化強加在中國。

另外，有男性用戶分享赤膊照遭到刪除，不解地問為何小紅書不能發布健身腹肌照，「我在TikTok和Instagram上都沒有遇到這種事」，其他中國用戶建議他把乳頭遮住，因為中國社交平台通常會將顯示乳頭的照片判定有性暗示。

小紅書 TikTok 華爾街

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