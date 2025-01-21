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川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

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出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

中央社／華盛頓21日電
川普總統。（美聯社）
川普總統。（美聯社）

川普總統今天發動掃蕩移民的全面性行動，包括發布行政命令來重新解釋在美承認超過150年的出生公民權。

出生公民權是什麼？川普是否有司法權限來施加限制？以下為路透的整理報導。

什麼是出生公民權？

根據1868年通過的美國憲法第14修正案「公民權條款」（Citizenship Clause），所有在美國出生的人士都被視為公民。修正案載明：「在美出生或歸化並受其管轄者，皆為美國及居住州的公民。」1952年的「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act）同樣對公民做出定義，且包含類似用語。

根據國土安全部估計，2022年1月時有約1100萬人非法滯留美國；一些分析家現在將這個數字上修到1300萬至1400萬人之間。他們在美生下的孩子獲政府認定為美國公民。川普不滿之處在於，有外籍女子會以生產為目的來美，進而讓子女取得美國公民身分。

有例外嗎？

有。父母若為享有外交豁免權的外籍外交官員，他們在美生下的孩子則非美國公民，因為他們並不接受美國管轄。

川普的行政命令說了什麼？

川普的行政命令宣布，若母親是非法入境且父親非美公民或合法永久居民，在美出生的孩子就沒有資格自動取得公民身分。

這道行政命令同時宣布，就算母親是合法入境，但是以諸如學生或觀光簽證短暫來美，且父親非公民或合法永久居民，就不會賦予孩子公民身分。

聯邦最高法院怎麼說？

「公民權條款」是否適用在父母非法入境所生下的孩子身上，美國聯邦最高法院尚未做出解釋。

美國迄今最重要的公民權官司發生在1898年，當年美國嚴格限制中國移民，華裔男子黃金德（Wong Kim Ark）在訪中回美之後遭拒絕入境，進而興訟。聯邦最高法院最後裁定，父母雙雙為合法移民的黃金德，因1873年在舊金山出生而有著美國公民身分。

另外，聯邦最高法院曾在1884年一宗選民登記引發的爭議中，裁定美國出生的艾克（John Elk）因隸屬美洲原住民部落成員，不受美國管轄，所以並非美國公民。

美國國會直到1924年才將美國公民身分擴大到美洲原住民。

批評者是用什麼論點來反對出生公民權？

部分學者主張，如果立法人士希望所有在美出生者都是公民，就不會在憲法第14修正案中特別點名「受其（美國）管轄」這幾個字。

他們主張，這個用字排除了非法入境的人士，進而排除了他們在美產下的孩子。川普的行政命令指出，公民權遭拒的對象，都是因為父母身分而不歸美國管轄的人士。

但這種解釋管轄的方式，大多數學者並不買單。他們認為，不同於外交人士，非法滯美的人並沒有司法豁免權，因此仍受美國法律約束。

司法挑戰又是怎麼說的？

目前有22個州政府今天在兩起訴訟案中槓上川普政府，要求法院擋下川普這道行政命令。

訴狀指稱，川普的行政命令觸犯憲法第14修正案、剝奪國會立法權，並觸犯移民法和行政法。

移民倡議團體同樣興訴，力求擋下這道命令。

如果法院裁定憲法確實保障出生公民權，接下來就只能靠修正案來改變這點。修正案需要國會參眾兩院2/3的多數票以及3/4的州立法機關的批准方可過關。這個過程有可能會耗上多年的時間，而距今最近一條憲法修正案獲批通過已經是1992年的事。

川普 美國公民 移民

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