美國能源政策大轉彎？川普上任頭一天推支持增產油氣

美國總統川普周一就職數小時後，便啟動美國能源政策的全面改革。(美聯社)

美國總統川普 周一就職數小時後，便啟動美國能源政策的全面改革，將聯邦政府的力量集中於支持生產化石燃料，同時倒退對抗氣候變遷的努力。

川普以一系列行政命令和指導文件來調整聯邦政府政策走向，影響範圍涵蓋整個能源領域，從油田與風電場，乃至於燈泡與皮卡車。

川普將這些調整視為實現國內繁榮和對抗通膨的關鍵，因為能源價格涉及經濟各層面。此外，川普形容美國豐富的石油 與天然氣 儲量為「無與倫比的優勢」，可滿足美國因人工智慧（AI）和國內製造業成長而面臨空前激增的電力需求。

「我們擁有其他製造國家永遠沒有的東西：全球最大的石油與天然氣儲量。我們會加以善加利用。」川普在就職演說中說：「我們將降低能源價格，重新充盈戰略儲備，並將美國能源出口全世界。」

而川普上任頭一天的行政指令，展現他致力於推翻拜登時期減少化石燃料需求和對抗氣候變遷的政策。在行政命令中，川普宣布能源緊急狀態，指出美國目前在能源與關鍵礦產的租賃、開發、生產、運輸及發電能力「遠遠不足以滿足國家需求」，加劇能源價格高漲的問題。他表示，美國的政策「已將我們的國家推向緊急狀態，能源供應不足且間歇性不穩，電網日益不可靠，這需要迅速且果斷的行動」。

川普這項廣泛的行政命令將加速特定計畫審批的權力，並可能縮減瀕危物種審查程序。他還要求對國防部就取得及輸送美國所需能源、電力或燃料以保衛美國的能力加以評估，包括分析全國的煉油與管道基礎設施。這項檢討可以讓川普動用緊急權力，加速管道建設在內的工程。

川普也採取行動，促進阿拉斯加的石油、天然氣與礦產開發。

此外，川普承諾放寬對發電廠與汽車的污染限制，這些限制旨在減少溫室氣體排放。美國是全球第二大溫室氣體排放國，而這些限制攸關本世紀末實現將排放量至少減半的承諾。

川普也指示美國再度退出巴黎協定，這項於2015年簽署的協議，近200個國家承諾削減溫室氣體排放。

川普也下令取消取消電動車如2030年新車占50%在內「電動強制規定」。

川普也指示能源部重新審核出口液化天然氣（LNG）至亞洲國家和其他未與美國簽署自由貿易協定國家的申請，推翻拜登才剛下達的禁令。影響多家LNG業者數十億美元出口計畫。