拜登讚揚停火 川普提供重大助力

以色列 與巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)組織15日宣布為期六周停火生效，19日加薩戰爭終於停止，這是停火協議的第一階段。即將下台的拜登 總統19日發表簡短談話，讚美三名以色列人質在加薩獲得釋放，另稱自己處理以哈衝突的手法成功；白宮首席助理國家安全顧問費納(Jon Finer)表示，總統當選人川普 團隊為促成停火提供重大助力。

Politico政治網站報導，拜登表示，承受這麼大痛苦、人命損失慘重、重大破壞之後，今天加薩的槍聲終於沉寂。

拜登趁這次演說，為自己一直支持以色列發動15個月的以哈戰爭辯護。即使以國阻撓救命物資流入加薩、把戰火擴大到中東地區，拜登仍送武器給以國，因此受民主黨內一些人批評。

拜登表示，自己若拋棄援以之道，那麼今天目睹的停火將不會出現；美國一直援助以色列，並不像很多人擔憂那般導致中東地區戰火擴大，今天中東基本上已改頭換貌；哈瑪斯長期領袖辛瓦(Yahya Sinwar)已經斃命，其中東撐腰人，遭到以國大幅削弱，而以國獲得美國支持。

這次六周停火協議條文規定，33名以色列人質將獲釋放，數百巴人囚犯亦然；協商下階段停火將在接下來幾周進行。拜登表示，接下來的工作就是川普政府的事了。

國會山莊報(The Hill)報導，費納指出，拜登政府獲川普團隊大力支持，這一點拜登政府坦承不諱，也幫助川普團隊完全趕上進度。

費納表示，即將上台的川普團隊派成員進入中東地區；拜登表示，川普講了一些有用的話，符合需求，有益於敲定這次停火協議。

費納現身美國廣播公司(ABC News)「本周」(This Week)節目表示，這次以哈停火還是由拜登指揮、拜登團隊主導，而川普團隊有幫忙。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)上周表示，拜登下指示給他們，要與即將上台的川普團隊密切合作，確保不會釋出不同訊息；因此美方陣線很團結，未生嫌隙，表示停火協議很重要，要求各造合作達成。