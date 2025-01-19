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上任第一周將簽署逾百項行政令 川普稱將續命TikTok90天

編譯陳韻涵／綜合報導
即將上任的川普總統(左二)18日傍晚搭乘空軍一號從佛州抵達華府，將展開第二任期。他受訪表示，20日就職演說的主題將是「團結、力量及公平」。(美聯社)
即將上任的川普總統(左二)18日傍晚搭乘空軍一號從佛州抵達華府，將展開第二任期。他受訪表示，20日就職演說的主題將是「團結、力量及公平」。(美聯社)

即將上任的川普總統18日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC)電話訪問，提及就任第一周將簽署創紀錄的行政命令，聚焦大規模遣返無證移民，另將在日內視察洛杉磯林火，以及至少會讓中國社群短影音平台「抖音」國際版「TikTok」續命90天，也觸及加薩戰事等議題。

就職演說「團結、力量、公平」

川普表示，他20日就職演說的主題將是「團結(unity)、力量(strength)，還有公平(fairness)」。

川普說：「必須公平對待大家，不能只是說：『哦，一切都會好起來』；我們都經歷了四年地獄，必須採取應對措施，不能也不該讓這種事發生。」

川普即將於20日宣誓就職，但因極地渦旋(polar vortex)從加拿大南下導致寒風刺骨，就職典禮將移師國會大廈內舉行，這是1985年以來再次於室內舉行總統就職典禮。

坦言就職典禮移室內「很棒」

川普認為就職典禮移到室內舉行的「正確決定」、「很棒」，坦言天寒地凍對許多人而言很危險，現在(改到室內舉行)「會很舒服」。

首要任務大規模驅逐無證移民

談到施政要務，川普重申大規模驅逐無證移民將是他的首要任務，但未透露起始日和率先執法的城市，僅表示「很快」就會開始。

此外，川普雖然還沒確定上任後將簽署幾道行政命令，但他認為，會是「創紀錄」的數字。

當被問及是否會「超過100個」時，川普回答說：「嗯，至少在這個範圍。」

川普說：「我們有數量破紀錄的文件，我將在此次就職演講結束後，立即簽署這些文件。」

即將就任總統的川普表示，他正在考慮將TikTok「不賣就禁」的禁令推遲90天執行...
即將就任總統的川普表示，他正在考慮將TikTok「不賣就禁」的禁令推遲90天執行，可能在20日就任時宣布。圖為一名TikTok網紅在公司位於加州的總部前拍照。(路透)

就職當日可能宣布暫緩TikTok禁令

在眾人關切的TikTok在美「不賣就禁」的裁決方面，最高法院維持原判，TikTok禁令19日生效。即將卸任的拜登政府已表示不會執行該禁令，並將相關工作交給20日就任的川普。

川普表示，他正在考慮將期限延長90天。他說：「這當然是我們考慮的選項之一，延長90天是最有可能完成的事情，它很合適；我們必須仔細評估，事關重大。」

川普說：「若我決定這麼做，可能會在20日宣布。」

本周視察洛杉磯「調北水南救」

針對加州洛杉磯野火天災，川普表示，他可能於本周視察洛杉磯，解決山火造成的重大損失。

川普表示，他的團隊將從不同「角度」評估此議題，「我們將會從加州北部調水南下(滅火)」。

川普透露，他原先周末就要前往加州視察，「但若以總統的身分去，會更好、更合適」。

川普表示，他尚未與加州州長紐森(Gavin Newsom)交談；發生火災以來，雙方隔空互罵，川普將火災的責任歸咎於紐森，而紐森則指責川普散布錯誤資訊。

告訴內唐亞胡戰爭必須結束

在中東和平協議方面，以色列政府18日批准停火與釋放人質的協議，1904名遭以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋，交換押在加薩的33名人質獲釋。

川普被問到對於人質獲釋有多大信心時回答：「我們很快就會看到，(停火協議)最好持續下去」。

川普表示，他告訴以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，「繼續做你必須做的事情，(戰爭)必須結束。我們希望一切能夠結束」。

川普表示，他「很快」將會見內唐亞胡，但未透露細節。

川普 加州 洛杉磯

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