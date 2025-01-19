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川普政府首務：鬆綁行政法規 增1條新法、就要廢10條舊法

編譯俞仲慈／綜合報導
總統當選人川普提名的內閣人選，18日在由副總統當選人范斯主持的就職慶祝晚宴上集體亮相。(路透)
總統當選人川普提名的內閣人選，18日在由副總統當選人范斯主持的就職慶祝晚宴上集體亮相。(路透)

俗話說「新官上任三把火」，川普上任總統後將積極消除繁文縟節，交由「政府效率部」(DOGE)與國會共和黨人聯手刪除政府部門監督力道，並計畫每制定一條新規就砍十條舊法規。

根據華爾街日報(WSJ)報導，川普上任後將立即啟動美國史上最全面性的政府鬆綁措施，大幅刪減各部會的行政權力，過去川普在首個任期制定的目標是每推出一項新法規，就廢除兩項舊規；此次採取更積極的作法，每推出一條新法規，就要廢除十條舊規定。

北達科他州共和黨籍聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)直言：「大家都知道政府已經太過時了，我們的腳步需要跟上中國的速度。」

川普新政府的鬆綁計畫已經在政府效率部(DOGE)成形，這個外部諮詢小組由特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)與企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同主持，並與美國行政管理和預算局(OMB)準局長沃特(Russell Vought)聯手，挑戰公務員體制；沃特日前強調：「川普總統向國人承諾，聯邦政府是為所有國人服務，而不是為官僚利益服務。」

由於聯邦大規模裁員需要獲得國會批准，且不可能獲得民主黨人支持，克雷默發函向馬斯克與拉馬斯瓦米表示：「我們必須精簡並減少行政權，以便聯邦機構重新回到立法授權範圍內。」

另外拜登搶在川普就職前，接連發出多項與共和黨主張背道而馳的行政命令，預估川普將依「國會審查法」(Congressional Review Act)獲得國會授權，撤銷上屆政府在最後數月任期內推出的法規。

聯邦參院多數黨領袖熊恩(John Thune，南達科他州)14日在華盛頓州舉行的「美國石油協會」(American Petroleum Institute)會議上直言，「我們正在審查，以確定哪些內容符合」條件可以重新審查。

還有南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員史考特(Tim Scott)日前抨擊「消費者金融保護局」(CFPB)，加上馬斯克也透過社群媒體X主張裁撤CFPB，顯示這個聯邦銀行監管機構在川普上台後可能不保。

川普 共和黨 馬斯克

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