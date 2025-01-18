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兩人關係已修補？ 紐時：潘斯打算出席川普就職典禮

中央社／華盛頓17日電
前副總統潘斯。（路透）
前副總統潘斯。（路透）

紐約時報今天引述兩名知情人士披露，前副總統潘斯（Mike Pence）計畫出席候任總統川普20日的就職典禮。

一名知情人士表示，潘斯已獲負責就職典禮的國會委員會邀請，這是對所有前任總統、副總統的慣例。

目前還不清楚川普要求把宣誓儀式移入國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）改為室內，將對與會的卸任總統、副總統的座位安排產生何種影響。有別於戶外講台和座位設置，國會大廈圓形大廳只有約600個座位。

潘斯的發言人不願討論潘斯的打算。負責監督就職典禮規畫的國會正副總統就職典禮聯合委員會（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）發言人也不願討論。

2021年6月1日國會聯席會議期間，在潘斯主持總統拜登勝選認證時，一群挺川普的支持者湧入國會大廈，導致潘斯被迫逃離，其中有些人大喊「吊死潘斯」。

川普曾施壓潘斯影響選舉結果，潘斯卻一再表示已究明沒有權力這麼做，之後兩人關係無可挽回地破裂；潘斯在2024年共和黨內初選時曾短暫與川普角逐提名。

兩人最近在前總統卡特（Jimmy Carter）於華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行的國葬上見面並握手。

川普 拜登 紐約時報

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