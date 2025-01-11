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川普上任在即 Meta、亞馬遜宣布縮編多元平權計畫

中央社／舊金山10日綜合外電報導
隨著共和黨籍候任總統川普將重返白宮，保守派人士反對多元平權共融計畫的聲浪漸長。社媒巨擘Meta和網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）宣布將逐步減少這類項目的規模。（路透）
隨著共和黨籍候任總統川普將重返白宮，保守派人士反對多元平權共融計畫的聲浪漸長。社媒巨擘Meta和網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）宣布將逐步減少這類項目的規模。（路透）

隨著共和黨籍候任總統川普將重返白宮，保守派人士反對多元平權共融計畫的聲浪漸長。社媒巨擘Meta和網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）宣布將逐步減少這類項目的規模。

綜合路透社與法新社報導，美國2020年發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察殺害，引發全美抗議潮，部分企業巨頭因而大力推動「多元、公平和共融」（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI）政策，如今卻相繼縮減規模。

Meta今天在內部備忘錄向員工表示，公司將停止在招募、培訓及挑選供應商時推動多元平權共融計畫。

路透社稱據他們所看到的備忘錄內容，Meta人力資源副總蓋爾（Janelle Gale）說：「美國倡議多元、公平和共融的法律與政策環境正發生變化…DEI一詞也變得具爭議性，部分原因在於有些人認為這暗指應給予某些群體特別優待。」

不到2週前，Meta才宣布將在美國取消旗下臉書（Facebook）和Instagram的第三方事實查核項目、拔擢知名共和黨人凱普蘭（Joel Kaplan）出任Meta全球事務總裁職務，並任命川普的親密盟友、終極格鬥冠軍賽主席懷特（Dana White）加入董事會。

此外，亞馬遜去年12月也在給員工的備忘錄指出，公司預計在2024年結束前「逐步淘汰過時的（多元共融）方案和素材」路透社今天看到這份文件。

川普去年11月勝選後不久，美國連鎖量販店沃爾瑪（Walmart）、汽車大廠福特（Ford）、農機巨擘約翰迪爾（John Deere，又稱強鹿）、居家修繕業者羅威公司（Lowe's）、摩托車製造商哈雷機車（Harley-Davidson）及威士忌品牌傑克丹尼（Jack Daniel 's）等一眾知名品牌均逐步放棄多元共融政策。

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