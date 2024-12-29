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德州邊境牆建材 法官不准拜登政府賣掉 川普叫好

編譯盧炯燊／綜合報導
德州聯邦法官27日作出裁決，禁止拜登政府出售出售包括德州在內的未使用的修築邊境牆材料，總統當選人川普28日在其社交平台「真實社群」(Truth Social)上大力喝采。(路透)
德州聯邦法官27日作出裁決，禁止拜登政府出售出售包括德州在內的未使用的修築邊境牆材料，總統當選人川普28日在其社交平台「真實社群」(Truth Social)上大力喝采。(路透)

美國總統拜登反對川普邊境築牆政策的同時，更有意出售包括德州在內未使用的築牆材料，總統當選人川普上周要求德州聯邦法院介入阻止，法院27日作出裁決，禁止拜登出售，川普28日在其社交平台「真實社群」(Truth Social)上大力喝采。

川普的貼文形容這是美國的重大關鍵勝利，又指法官還下令對非法銷售材料的行為展開調查，這將可揭露激進民主黨人的腐敗和反美程度。

川普重申，「將重建邊境牆，以保護我們國家免受暴力移民犯罪、芬太尼走私、性交易、恐怖攻擊和其他令人髮指的的影響」。

拜登任內有大量非法移民進入美國，大多經由南部的美墨邊境進入，而關閉邊境、驅逐非法移民則是川普競選主要承諾之一。

在傳出拜登趕在卸任前根據「國防授權法」(National Defense Authorization Act)，出售尚未使用的邊境圍牆建材後，德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)即介入阻止。

根據該法案，允許出售用於修復現有圍牆的建材，而不是建造新牆的材料，但法官27日的裁決是，禁止出售任何用於建造邊境牆的材料。

帕克斯頓在裁決後表示，「這是我們迫使拜登要建造隔離牆的重大勝利，我們將追究其政府非法顛覆我們國家邊境安全的責任，直到他們執政的最後一天，特別是他們的行為，明顯是出於挫敗總統當選人川普的移民政策進程」。

本月初有報導指，拜登政府正在拍賣邊境牆的未使用材料，起價5元，德州共和黨人即強烈反對。

在12月16日舉行的記者會上，川普表示已與德州官員溝通採取行動阻止。他說：「若出售建材，我們將再花費數億元來建造原有的隔離牆，這幾乎是一種犯罪行為。」

川普當時提到已與帕克斯頓討論提出限制令的可能性。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 邊境 拜登

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