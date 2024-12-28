H1-B簽證不同調 MAGA極右派與矽谷幫掀內戰

由馬斯克（右）代表的科技業，必須大量仰賴外來的專業從業人員，但可能牴觸了MAGA運動反對移民的核心主張。（美聯社）

華盛頓郵報27日報導，川普 核心基本盤極右派支持者為了技術人才的H1-B工作簽證 ，槓上科技富豪馬斯克 (Elon Musk)等挺川矽谷企業家。

「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營在馬斯克擁有的社群網站X唇槍舌劍，彷彿爆發「內戰」；國家主義者是川普支持群眾的重要基礎，如今卻因為工作簽證，跟同樣支持川普的科技界高層主管產生嫌隙，聖誕節期間在社群網站吵翻天。

極右派極端主義者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)23日在X平台發文，點名批評獲得川普任命為白宮人工智慧(AI)資深政策顧問的克里希南(Sriram Krishnan)。盧默指出，印度出生的克里希南曾經支持取消H1-B簽證名額上限，顯然與川普主張的移民政策背道而馳。

報導指出，對於H1-B簽證看法分歧，導致川普支持者與挺川企業家之間關係緊張，這些企業家包括將共同掌理政府效率部(DOGE)的馬斯克及拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，還有獲川普任命為白宮AI與加密貨幣沙皇的塞克斯(David Sacks)。

盧默發文出現歧視用語，描述印度人是「來自第三世界的侵略者」(third world invaders)且智商低。

馬斯克是南非人，曾經持有美國H1-B工作簽證。馬斯克創辦電動車公司特斯拉(Tesla)透過H1-B簽證計畫聘用數以千計外籍勞工，吸引優秀工程人才，讓特斯拉持續保持全球競爭力。

馬斯克25日在X平台發文寫道：「超級優秀的工程師而且超級認真努力，在美國真的非常少。」他指出：「如果你想要手下團隊贏得冠軍，當然要從四面八方招聘頂尖人才。」

支持招募更多高技能工人的拉馬斯瓦米表示：「這是我們的史普尼克(Sputnik)時刻，我們曾經從沉睡裡驚醒，我們可以再次做到。」

1957年，蘇聯發射人類第一顆人造衛星「史普尼克1號」(Sputnik 1)進入運行軌道，導致美國因此遭到窺視，當時艾森豪政府被輿論罵翻，直指政府放任美國技術發展落後蘇聯，艾森豪後來為軍方加強投資，並且擴大科學、技術、工程及數學(science, technology, engineering and math，STEM)四項領域的教育。