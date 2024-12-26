川普忙碌聖誕節 任命駐巴拿馬大使、點名加總理人選…發言又惹議

川普25日續嘲加國總理杜魯多(右)為「州長」，並建議加國前職業冰球選手格雷茨基(左)應競選「加拿大州」的加國總理。(美聯社)

川普25日建議加國前職業冰球選手格雷茨基應競選「加拿大州長」的加國總理。(美聯社)

總統當選人川普 25日宣布由邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County的郡委員卡布瑞拉(Kevin Marino Cabrera)擔任下一任巴拿馬大使，稱讚他是支持「美國優先」原則的兇悍鬥士，批評巴拿馬在運河收費上向美國敲竹槓，還指控中國軍隊非法管理巴拿馬運河。

川普於聖誕節 當天在社群網路「真實社群」(Truth Social)密集發文，除了人事派令，續拿巴拿馬、格陵蘭和加拿大做文章。

川普日前揚言取回巴拿馬運河掌控權，造成兩國關係緊張，他25日宣布由卡布瑞拉接任巴拿馬大使；卡布瑞拉現任邁阿密-岱德郡委員和國際貿易協會副主席，曾於2020年擔任川普競選團隊的佛州主任，兩年前獲川普背書，當選該區代表。

34歲的卡布瑞拉在邁阿密出生，父母來自古巴；他曾是一名說客(lobbyist)，2022年參與邁阿密-岱德郡第六區的代表選舉，並在川普的支持下勝選，他也是在今年黨內初選中，第一個站出來力挺川普的佛州共和黨代表。

據報導，卡布瑞拉曾至海湖莊園與川普會面；他在川普宣布後，隨即在社群網路上向川普表達感謝，並表示「讓我們開始工作！」

總統當選人川普25日宣布由邁阿密-岱德郡的郡委員卡布瑞拉獲川普任命擔任下一任巴拿馬大使。(取自邁阿密-岱德郡官網)

控中國軍隊管理巴拿馬運河

川普稱讚卡布瑞拉非常了解拉丁美洲政治，將在巴拿馬代表美國利益；川普也批評巴拿馬在運河收費上敲美國竹槓，規模超乎想像。

川普進一步指控中國軍隊非法管理巴拿馬運河，並祝賀中國軍隊聖誕節快樂。川普表示，美國110年前為開通巴拿馬運河損失3.8萬條人命，如今這些中國軍隊非法控制巴拿馬運河，還要「確保美國每年(為運河)投入數十億美元的『維修』費用，但不能有『任何意見』。」

籲加國前冰球選手選總理

川普日前稱加拿大應成為美國第51州，他25日續稱加國總理杜魯多(Justin Trudeau)為「州長」，並認為加國公民稅金太高，若成為美國第51州，稅金可直接減少逾60%，商業規模也會立刻雙倍成長，且加國將獲得世界上其他國家得不到的軍事保護。

川普還提及，他向加國前職業冰球選手格雷茨基(Wayne Gretzky)提議，建議格雷茨基應競選很快將變成「加拿大州長」的加國總理，認為他能輕鬆勝選，並呼籲加國民眾應該發起徵召(draft)格雷茨基的行動。

川普也表示，美國需要格陵蘭以維護國家安全，並認為格陵蘭也對美國抱以期待，指「我們會這麼做」(we will)。

川普另點名批評「極左派」(radical left)，指極左派一直企圖妨礙美國的法院系統和選舉，且永遠針對愛國的美國公民，川普並稱極左派是瘋子(lunatics)。

川普說，極左派深知唯一的生存辦法就是獲得拜登 的特赦；川普並對拜登近日為37名聯邦死囚減刑表達不滿，認為這些死囚是最暴力的罪犯，卻獲得瞌睡喬(Sleepy Joe，指拜登)的特赦。

川普說，美國有了一場史上最偉大的選舉，再過26天，「我們將讓美國再次偉大。聖誕節快樂！」