我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

川普促最高法院：暫停執行TikTok強制出售令

川普忙碌聖誕節 任命駐巴拿馬大使、點名加總理人選…發言又惹議

記者陳熙文／華盛頓報導
川普25日續嘲加國總理杜魯多(右)為「州長」，並建議加國前職業冰球選手格雷茨基(左)應競選「加拿大州」的加國總理。(美聯社)
川普25日續嘲加國總理杜魯多(右)為「州長」，並建議加國前職業冰球選手格雷茨基(左)應競選「加拿大州」的加國總理。(美聯社)

川普25日建議加國前職業冰球選手格雷茨基應競選「加拿大州長」的加國總理。(美聯社...
川普25日建議加國前職業冰球選手格雷茨基應競選「加拿大州長」的加國總理。(美聯社)

總統當選人川普25日宣布由邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County的郡委員卡布瑞拉(Kevin Marino Cabrera)擔任下一任巴拿馬大使，稱讚他是支持「美國優先」原則的兇悍鬥士，批評巴拿馬在運河收費上向美國敲竹槓，還指控中國軍隊非法管理巴拿馬運河。

川普於聖誕節當天在社群網路「真實社群」(Truth Social)密集發文，除了人事派令，續拿巴拿馬、格陵蘭和加拿大做文章。

川普日前揚言取回巴拿馬運河掌控權，造成兩國關係緊張，他25日宣布由卡布瑞拉接任巴拿馬大使；卡布瑞拉現任邁阿密-岱德郡委員和國際貿易協會副主席，曾於2020年擔任川普競選團隊的佛州主任，兩年前獲川普背書，當選該區代表。

34歲的卡布瑞拉在邁阿密出生，父母來自古巴；他曾是一名說客(lobbyist)，2022年參與邁阿密-岱德郡第六區的代表選舉，並在川普的支持下勝選，他也是在今年黨內初選中，第一個站出來力挺川普的佛州共和黨代表。

據報導，卡布瑞拉曾至海湖莊園與川普會面；他在川普宣布後，隨即在社群網路上向川普表達感謝，並表示「讓我們開始工作！」

總統當選人川普25日宣布由邁阿密-岱德郡的郡委員卡布瑞拉獲川普任命擔任下一任巴拿...
總統當選人川普25日宣布由邁阿密-岱德郡的郡委員卡布瑞拉獲川普任命擔任下一任巴拿馬大使。(取自邁阿密-岱德郡官網)

控中國軍隊管理巴拿馬運河

川普稱讚卡布瑞拉非常了解拉丁美洲政治，將在巴拿馬代表美國利益；川普也批評巴拿馬在運河收費上敲美國竹槓，規模超乎想像。

川普進一步指控中國軍隊非法管理巴拿馬運河，並祝賀中國軍隊聖誕節快樂。川普表示，美國110年前為開通巴拿馬運河損失3.8萬條人命，如今這些中國軍隊非法控制巴拿馬運河，還要「確保美國每年(為運河)投入數十億美元的『維修』費用，但不能有『任何意見』。」

籲加國前冰球選手選總理

川普日前稱加拿大應成為美國第51州，他25日續稱加國總理杜魯多(Justin Trudeau)為「州長」，並認為加國公民稅金太高，若成為美國第51州，稅金可直接減少逾60%，商業規模也會立刻雙倍成長，且加國將獲得世界上其他國家得不到的軍事保護。

川普還提及，他向加國前職業冰球選手格雷茨基(Wayne Gretzky)提議，建議格雷茨基應競選很快將變成「加拿大州長」的加國總理，認為他能輕鬆勝選，並呼籲加國民眾應該發起徵召(draft)格雷茨基的行動。

川普也表示，美國需要格陵蘭以維護國家安全，並認為格陵蘭也對美國抱以期待，指「我們會這麼做」(we will)。

川普另點名批評「極左派」(radical left)，指極左派一直企圖妨礙美國的法院系統和選舉，且永遠針對愛國的美國公民，川普並稱極左派是瘋子(lunatics)。

川普說，極左派深知唯一的生存辦法就是獲得拜登的特赦；川普並對拜登近日為37名聯邦死囚減刑表達不滿，認為這些死囚是最暴力的罪犯，卻獲得瞌睡喬(Sleepy Joe，指拜登)的特赦。

川普說，美國有了一場史上最偉大的選舉，再過26天，「我們將讓美國再次偉大。聖誕節快樂！」

川普 拜登 聖誕節

上一則

聖誕名曲「紅鼻子魯道夫」如何歷史留名？改編自當年暢銷童話

下一則

白頭鷹正式成為美國國鳥 立國248年首入法典

延伸閱讀

川普聖誕節很忙 又提巴拿馬運河、買格陵蘭、嘲杜魯多「州長」

川普聖誕節很忙 又提巴拿馬運河、買格陵蘭、嘲杜魯多「州長」
37死刑犯獲拜登特赦 川普聖誕節貼文大罵「下地獄去吧」

37死刑犯獲拜登特赦 川普聖誕節貼文大罵「下地獄去吧」
拜登聖誕節籲團結 川普狂發政治文

拜登聖誕節籲團結 川普狂發政治文
紐時：川普2.0改寫政治篇章「保守民粹」將美帶入新世紀

紐時：川普2.0改寫政治篇章「保守民粹」將美帶入新世紀

熱門新聞

有人擔心馬斯克(右)的影響力愈來愈大，川普則說「他不會是總統」。(路透)

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

2024-12-22 23:20
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨。（美聯社）

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

2024-12-23 09:05
路易斯安納購地的版圖。(取自Wikimedia Commons)

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易斯安納購地」

2024-12-24 11:10
美國航空公司(American Airlines)24日早晨宣布，由於出現技術問題(technical issue)，全國航班暫時停飛。(美聯社資料照)

美國航空因技術問題宣布全美航班停飛

2024-12-24 08:22
美國商務部長雷蒙多11月20日出席在舊金山舉行的人工智慧安全研究所國際網絡會議。(美聯社)

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

2024-12-22 03:00
總統當選人川普還沒有就任，第一仗出手干預聯邦開支法案，就嘗到華府的現實。(美聯社)

川普未上任先踢鐵板 黨內叛將不受控 就職後恐臨立法權挑戰

2024-12-22 09:24

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」