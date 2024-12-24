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前國安顧問：川普第二任期更有可能爆發重大國際危機

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前國安顧問波頓：川普第二任期更有可能爆發重大國際危機

編譯徐榆涵／即時報導
前國安顧問波頓。(美聯社資料照)
前國安顧問波頓。(美聯社資料照)

準總統川普第一個任期的國安顧問波頓（John Bolton）警告，有鑑於川普無法專注於其外交政策，在他第二任期內，更有可能爆發重大國際危機。

在川普首個任期當了17個月的國安顧問波頓曾批評川普，毫無政治哲學，也沒有政策連貫的概念，還警告若川普回鍋會大走孤立主義路線。

波頓接受衛報採訪時駁斥川普在競選期間的說法，稱只有他能阻止第三次世界大戰，同時迅速終結加薩和烏俄衝突。

波頓說，「這就是典型的川普：自吹自擂。世界比他上次擔任總統時更危險。當時我們面臨的唯一真正危機是新冠疫情，這是一場長期危機，不是針對特定外國勢力，而是針對流行病。」

他表示，但在川普第二個任期內，發生19世紀類型的國際危機風險更大。鑑於川普沒有政策連貫的概念，相當擔心接下來會發生的事。

波頓坦承，川普可能很有魅力，並強調與中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭等獨裁者的個人關係，但他缺乏這份工作所需能力，公然無視總統每日收到的國家安全簡報。

波頓憂心，川普對外交政策了解不多，常看報紙，但幾乎不看簡報，因為認為不重要，他認為只要與談判桌對面的人對視，他們就能達成協議。並同意川普這次入主白宮將變得更不穩定和更具破壞性。

川普 波頓

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