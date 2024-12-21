役齡中國無證客 擔心被川普優先驅逐

邊境巡邏隊探員在德州發現一批涉水渡過格蘭德河的中國無證移民。(路透)

即將上任的川普 2.0政府大規模驅逐無證移民行動在即，尤其是以國安理由優先驅逐中國無證客 ，國家廣播公司新聞(NBC News)就此訪問了多個中國非法入境者，他們對川普的政策均大表彷徨、焦慮和恐懼，同時認為存在種族因素。

報導指出，來自亞洲的無證客，長期以來是非法移民 人口成長最快的一群，但近年進入美國的中國人數字尤其激增。從2022會計年度至2024會計年度，穿越墨西哥與加拿大南北邊境，走線而來的的無證中國人數字就翻了兩倍，由2萬7000人增至超過7萬8000人。

川普在競選前後一再暗示，這類平均為「服役年齡」的中國人，正在美國密謀建立一支軍隊。他在4月一次集會上表示，「過去幾個月有3萬多人到來，他們都達到了服役年齡，而且大多數是男性，他們是想在我們國家建立一支小型軍隊嗎？」

•附和！邊境沙皇也認為有鬼

即將上任的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan) 早前在菲爾博士(Dr. Phil)播客節目中聲稱，「6萬個中國(無證)男子，大部分達到役齡，如果沒有中國政府的協調和批准，他們是不能離開中國的」。

川普團隊內部人士向NBC新聞披露，這類被認為達到服役年齡的無證中國移民將成為首批驅逐目標之一。

然而不少中國無證客表示，他們許多是由於遭到政治迫害，又或為了更好的經濟機會而偷渡來美，所謂構成威脅的說法是荒謬的。

46歲的楊姓(Kevin Yang)無證移民說，「我們不是軍事間諜，你看到有人在這裡購買重型武器嗎？川普這樣說實在是太瘋狂」。

2022年從南部走線入境的他自稱遭中國政府政治迫害，走線期間穿過偏遠、貧瘠的沙漠地區進入美國，經歷過嚴重脫水而九死一生。

他說，川普當選讓他深感悲傷和無助，更直斥川普提出建立大規模拘留營、出動軍隊驅逐無證移民等政策，與習近平獨裁政權「無視任何法律或法規」使用的方法驚人地相似。

南加州50餘歲的魏姓(Bin Wei)無證客是為了尋求更好生活，一家人從南美有死亡叢林之稱的達連隘口(Darien Gap)走線到美。他說最擔心的是他的兒子，為了兒子「是一家人到美國的原因，一想到他的未來愈來愈渺茫，就感到非常悲傷和憤怒」。

哥倫比亞大學法學院(Columbia Law School)移民權利系主任穆希吉( Elora Mukherjee)預計，會看到聯邦移民及海關執法局(ICE)向華裔社區採取突擊搜查行動，作為恐嚇及震懾手段之一。她敦促無證移民必須了解自己的權利做好準備。

•自救！專家建議別亂簽文件

穆希吉建議，為免被逮捕及拘留，無證客應拒絕向任何陌生人開門，除非他們出示司法搜查令；若然移民官員或執法部門在公共場所接近他們，他們有權保持緘默。

她又說，「你毋須說在哪裡出生，也不用回答如何入境，遇事應盡量保持冷靜，在未與律師商討及一起審查文件前，不應簽署任何東西。」

儘管有意見認為，川普的驅逐政策若明顯針對中國無證客，那很有可能會受到法律挑戰，被視為出於種族定性；然而也有專家指出，由於川普這個政策日益獲得支持，是極有可能實行的。

此外，隨著中國願意接收被遣返偷渡客，在不到半年內接收四架大型包機遣返的人，說明了中國將會更配合川普的大規模遣返。