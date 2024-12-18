川普表態反對眾院權宜支出法案 並立即調高舉債上限

川普周三晚間在社群媒體發文便說，他希望在現任總統拜登任內就提高舉債上限，而不是等到自己上任之後。(路透)

總統當選人川普 表示，他反對國會領袖談妥維持政府開支至明年3月中的權宜支出法案，他堅持要求國會議員撤銷協議，通過範圍更小的法案。

川普這番談話打亂了權宜支出法案避免聯邦政府最快可能本周末部位停擺的努力。此法案旨在確保政府運作資金可維持到明年3月中旬，並提供超過1,000億美元的災害救助及農業補助。

川普主張，國會應重新制定一項新的協議，保留援助部分，但刪除其他措施，同時立即提高聯邦債務上限，以因應明年即將到來的國家舉債上限期限。

川普表示，他希望國會議員將提高舉債上限的條款納入法案，讓財政部藉發行新公債來償還現有債務。

川普和與副總統搭檔范斯聯名發布新聞稿說：「提高舉債上限不是好事，但我們寧願在拜登任期內解決。」「如果民主黨現在不願配合提高舉債上限，那麼有誰認為他們會在我任內的6月妥協呢？不如現在就展開這場辯論。」

川普周三晚間在社群媒體發文便說，他希望在現任總統拜登任內就提高舉債上限，而不是等到自己上任之後。他也說，任何不願在這次撥款法案投票支持提高聯邦借款上限的共和黨議員都是「愚蠢的」，「應該且將會在初選被挑戰」。

國會必須在今年夏季之前提高舉債上限，以避免債務違約，對市場和經濟造成災難性影響。

共和黨籍的眾院議長強生已和民主黨達成聯邦撥款協議，以確保法案能在眾院有足夠的票數可過關 。然而，法案遭到部分共和黨議員強烈反對，接下來強森能否保住議長職位都成問題。前任共和籍議長麥卡錫因為共和黨內不滿撥款協議而遭罷黜。共和黨籍議員認為法案花費過多，優先考慮了民主黨的要求。

川普和范斯呼籲國會制定「精簡版」的聯邦撥款法案，要求削減現有提案的規模。目前提案主要是讓政府在未來三個月內維持當前的支出水準，同時也納入若干便於法案通過的條款，包括1,000億美元的災害救助，用於颶風及巴爾的麻跨港大橋坍塌後的重建工作；農業法案延長一年，向農民提供額外100億美元的援助；以及5億美元的托育基金。

川普和范斯在新聞稿中說：「我們應該通過一個精簡版的支出法案。唯一的辦法是通過一項"不包含民主黨附帶條款"的臨時撥款法案，並結合提高舉債上限的措施。」

不少共和黨國會議員先前即強烈批評這項妥協性的法案，億萬富翁、川普盟友馬斯克也加入聲援，他們指責法案包含了和風災救助或現有政府運作資金無關的條款。