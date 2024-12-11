川普加稅 拜登：大錯特錯 葉倫：阻礙抗通膨

拜登總統10日在「布魯金斯學會」演講時，痛批總統當選人川普即將推行的稅務和關稅政策「大錯特錯」。(路透)

拜登 總統10日前往「布魯金斯學會」(Brookings Institution)演講，痛批總統當選人川普 即將推行的稅務和關稅 政策「大錯特錯」；財政部長葉倫(Janet Yellen)則表示，川普的關稅政策將讓對抗通膨的努力前功盡棄。

政治新聞網站Politico報導，拜登10日抨擊川普的經濟政策，指他徵收全面關稅和減稅的計畫是「重大錯誤」且會削弱經濟。

拜登警告，川普的計畫讓富人受益，推翻他過去四年提升工薪階層的進展。

拜登說：「從各方面來看，即將上任的政府決心讓國家重返新一輪的涓滴經濟(trickle-down economics)。他似乎決意對美國進口的所有重要商品徵收普遍的高關稅，因為他誤會外國將承擔這些關稅的成本，而非美國消費者。」

這是拜登自11月大選以來，對川普最嚴厲且廣泛的批評；拜登在40分鐘的演講中，加強對川普的批評力度，抨擊川普應對新冠肺炎疫情不當，加劇2021年的經濟不景氣。

此外，拜登嘲諷川普第一任內的基礎建設敗筆，且未能兌現「購買美國貨」的承諾。

拜登示警，川普計畫延長一系列即將到期的減稅政策，將讓赤字增加並讓許多社會福利縮水。

拜登說：「我向上帝祈禱，(下屆)總統捨棄2025計畫(Project 2025)，我認為那會是一場經濟災難。」

另據路透報導，財長葉倫10日表示，她擔心川普徵收廣泛進口關稅的計畫，可能會阻礙抗通膨進展，增加家庭和企業的成本。

葉倫在華爾街日報執行長理事會(WSJ CEO Council)活動上坦言，她擔心美國財政的可持續性，並表示國會需要設法應對川普2017年個人和小企業減稅政策延期所造成的影響，該政策原訂明年到期。

葉倫表示，川普計畫對進口自中國進口的商品徵收60%的新增關稅，對他國商品徵收10%到20%的新增關稅，這將「大幅提高美國消費者的花費，並對企業造成成本壓力」。

葉倫說：「這會影響美國經濟的一些部門競爭力，且可能大幅增加家庭開銷；我擔心此策略可能破壞我們對抗通膨取得的進展，並對經濟成長產生不利影響。」