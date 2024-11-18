「台灣地位重大」 沃茲：美須備好軍事力量

美國總統當選人川普提名聯邦眾議員沃茲出任白宮國家安全顧問。路透

美國總統當選人川普 提名聯邦眾議員沃茲出任白宮國家安全顧問，沃茲近期在公開演講指出，台灣在先進晶片與世界貿易地位所處形勢極為重大，即使解放軍數量超越美國，美國的軍事力量必須準備好。

中央社報導，沃茲是美國國會首位具陸軍特種部隊資格的議員，也於五角大廈擔任重要幕僚，熟悉美國當前軍力狀況，近期出版新書認為中國是當今美國最大威脅。

沃茲6年眾議員期間在軍事與情報等委員會，對台灣事務極為熟悉，高度關切對台軍售延遲交付與台灣自衛能力評估。

他今年10月獲任命前，於雷根基金會演講，就當前美中情況指出，中國國家主席習近平公開討論美國已經走下坡，要取代美國成為全球領袖，並認為西方價值也走下坡，卻想要用極權科技監控取代，掌控的第一步是西藏，下一步是香港，再來是台灣。

他說：「台灣的影響不光是掌握全球八成先進製程晶片，地理位置上，台灣位於日韓與東南亞海運要地，控制全球一半GDP，相關形勢極端重大。」

對於美國該如何因應當前形勢，沃茲指出，美國軍事力量必須準備好；即使中方海軍與太空 軍數量已超越美國，解放軍核武數量以三倍數成長，形勢接近1930年代德國納粹建軍規模，但德國當時沒有拒止美國的意圖。

他認為未來的美國總統不應該從戰車對戰車、船艦對船艦的概念思考，「如果他們（中國）要攻擊美國，會先拒止，透過網路攻擊美國港口、水資源和油管。他們的駭客組織『伏特颱風』不光是間諜行動，而是在美國系統埋下網路定時炸彈，首波攻擊將在空中和網路」。

沃茲是川普的長期支持者，認為華盛頓體系必須改革，軍令與裝備系統都存在官僚主義問題，導致美國國力與美軍戰力降低，面對中方競爭形勢嚴峻。

他舉例，中國人知道未來整個經濟將依靠太空網路，包括農業、導航、銀行與即時物流，他們已發展並全面控制，也讓美國經濟陷入黑暗，「無論你是愛還是恨川普，他擔任總統時的直覺是，如果在太空排第二就不可能在地面當第一，美國必須保衛自己的資產」。

美日澳強調台海和平 台表感謝

記者鄭媁／台北報導

澳洲 副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）、美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及日本防衛大臣中谷元（Gen Nakatani）18日在澳洲舉行會談，並發布聯合聲明。

台外交部表示，誠摯感謝澳、美、日三國持續公開表達共同維護台海和平穩定及印太區域和平的堅定立場；台灣也將持續與理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平穩定及繁榮。

澳、日、美防長會後發布聯合聲明強調台海和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題並關切南海局勢，堅決反對任何試圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。