賀錦麗獨家投書世報：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

民主黨總統候選人賀錦麗1日獨家投書世界日報，肯定華裔對美國貢獻。圖為賀錦麗1日在威斯康辛州造勢。（路透）

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗 1日獨家以「為華人創造安全繁榮的未來」為題投書「世界日報」，她肯定華裔 對美國的貢獻，她也強調當選後的政府一定會挺身抵抗前總統川普 在新冠疫情期間製造出的仇視亞裔美國人現象，並承諾會完善移民制度，創造一條有尊嚴的合法入籍途徑。

這是美國歷史上，首度有主要政黨的總統候選人，在選前單獨針對華裔美國人的媒體投書；足以顯示華人選民在美國少數族裔影響美國政治的舉足輕重力量，以及在這一次競爭激烈的總統選戰中，所扮演的關鍵角色。

拜登總統2020年競選總統時也以前副總統身分獨家投書「世界日報」，向亞裔闡述競選理念。賀錦麗1日的投書，焦點更著重在華裔。

賀錦麗提及華人在美國歷史上曾遭遇長期的歧視與壓迫，但幾個世代以來，華裔美國人在形塑與強化屬於美國的故事裡，扮演關鍵的角色。中國移民在18世紀到金礦工作，並建造橫跨美國大陸的鐵路；換言之，他們協助連結了這個國家。如今，有超過500萬華裔美國人，以美國為家。

賀錦麗1日獨家投書「世界日報」，特別強調華人關切的槍枝管控和邊防安全，她也會致力消弭社會上的仇亞歧視。（照片由賀錦麗團隊提供，Kasey Rollins／攝影）

賀錦麗在投書裡也透露她中文姓名的由來，當年競選舊金山區檢察官時，一位摰友和她的父親給了她「賀錦麗」這個中文名字。

賀錦麗的投書提及多項華人關注的政策，例如：可負擔住房、建立財富、減稅、降低生活必需品成本、降低藥價、將老年人居家照護列入紅藍卡醫療健保，以及槍枝管控、移民制度與邊境安全等。賀錦麗表示，她出自中產家庭，她已經和美國華裔小企業主討論過需要做哪些事。當選總統後，她將增加十倍的創投支出抵稅，從5000元增加到5萬元。

談及華裔最關心的安全問題，賀錦麗表示，每個人都要有安全、尊嚴和正義的權利。打擊犯罪一直是她的工作，擔任副總統期間，她促成提供150億元給地方執法與公共安全計畫，並立法打擊反亞裔的仇恨犯罪。她表示，當川普一邊談「應該克服槍枝暴力」、又一邊促使可以購買更多槍枝時，她會努力讓危險的人無法取得槍枝。

賀錦麗指出，「安全」也意謂修補移民制度。她會簽署兩黨已通過、卻被川普擋下的邊界安全法案。她也會創造取得公民權的途徑，讓邊界安全與有序人道的移民制度之間，兩者兼顧。

賀錦麗也批評川普是個不認真的人，若川普有機會重返白宮的後果，會極為殘酷。她指出，川普煽動仇視華裔美國人，並以醜化移民來轉移他的失敗。

賀錦麗強調，這次選舉給美國兩種截然不同的願景：一個聚焦未來，另一個執著過去。她代表一個全新、樂觀的領導世代，也會擘畫一項「前進新路(New Way Forward)」，確保不只是過得去，而是超前而行。