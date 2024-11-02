賀錦麗獨家投書世報：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來
民主黨總統候選人、副總統賀錦麗1日獨家以「為華人創造安全繁榮的未來」為題投書「世界日報」，她肯定華裔對美國的貢獻，她也強調當選後的政府一定會挺身抵抗前總統川普在新冠疫情期間製造出的仇視亞裔美國人現象，並承諾會完善移民制度，創造一條有尊嚴的合法入籍途徑。
這是美國歷史上，首度有主要政黨的總統候選人，在選前單獨針對華裔美國人的媒體投書；足以顯示華人選民在美國少數族裔影響美國政治的舉足輕重力量，以及在這一次競爭激烈的總統選戰中，所扮演的關鍵角色。
拜登總統2020年競選總統時也以前副總統身分獨家投書「世界日報」，向亞裔闡述競選理念。賀錦麗1日的投書，焦點更著重在華裔。
賀錦麗提及華人在美國歷史上曾遭遇長期的歧視與壓迫，但幾個世代以來，華裔美國人在形塑與強化屬於美國的故事裡，扮演關鍵的角色。中國移民在18世紀到金礦工作，並建造橫跨美國大陸的鐵路；換言之，他們協助連結了這個國家。如今，有超過500萬華裔美國人，以美國為家。
賀錦麗在投書裡也透露她中文姓名的由來，當年競選舊金山區檢察官時，一位摰友和她的父親給了她「賀錦麗」這個中文名字。
賀錦麗的投書提及多項華人關注的政策，例如：可負擔住房、建立財富、減稅、降低生活必需品成本、降低藥價、將老年人居家照護列入紅藍卡醫療健保，以及槍枝管控、移民制度與邊境安全等。賀錦麗表示，她出自中產家庭，她已經和美國華裔小企業主討論過需要做哪些事。當選總統後，她將增加十倍的創投支出抵稅，從5000元增加到5萬元。
談及華裔最關心的安全問題，賀錦麗表示，每個人都要有安全、尊嚴和正義的權利。打擊犯罪一直是她的工作，擔任副總統期間，她促成提供150億元給地方執法與公共安全計畫，並立法打擊反亞裔的仇恨犯罪。她表示，當川普一邊談「應該克服槍枝暴力」、又一邊促使可以購買更多槍枝時，她會努力讓危險的人無法取得槍枝。
賀錦麗指出，「安全」也意謂修補移民制度。她會簽署兩黨已通過、卻被川普擋下的邊界安全法案。她也會創造取得公民權的途徑，讓邊界安全與有序人道的移民制度之間，兩者兼顧。
賀錦麗也批評川普是個不認真的人，若川普有機會重返白宮的後果，會極為殘酷。她指出，川普煽動仇視華裔美國人，並以醜化移民來轉移他的失敗。
賀錦麗強調，這次選舉給美國兩種截然不同的願景：一個聚焦未來，另一個執著過去。她代表一個全新、樂觀的領導世代，也會擘畫一項「前進新路(New Way Forward)」，確保不只是過得去，而是超前而行。
上一則
FB留言