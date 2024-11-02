賀錦麗投書中文全文／為美國華人創造安全與繁榮的未來

賀錦麗1日獨家投書「世界日報」，特別強調華人關切的槍枝管控和邊防安全，她也會致力消弭社會上的仇亞歧視。（照片由賀錦麗團隊提供，Kasey Rollins／攝影）

幾個世代以來，華裔 美國人在形塑與強化屬於美國的故事裡，扮演關鍵的角色。華人移民 在18世紀挖金礦，並修建橫跨美國大陸的鐵路；他們真真正正地協助連結了美國。從那時起，華裔美國人在我們的軍隊中光榮服役，推動民權，促進創新，並奉獻公職。

➤➤➤賀錦麗投書英文全文／Creating a Safe and Prosperous Future for Chinese Americans

但長久以來，華裔橫遭排擠；19世紀末與20世紀初的排外法律，限制華人移民無法充分參與購屋、就業與教育。多處唐人街被燒毀，居民被暴徒趕出家園；「排華法案」依然是美國歷史最黑暗的篇章。

榮幸得到「賀錦麗」之名

如今，超過500萬華裔美國人以美國為家。2024龍年伊始，我在白宮以及自己家慶祝，非常驕傲地認可你們的貢獻。我當年競選舊金山地方檢察官時，很榮幸從一位摯友和她的父親那裡，得到了「賀錦麗」這個中文名字。

我的母親19歲隻身來到美國，懷抱研究如何治癒乳癌的夢想。她灌輸我們努力工作的價值觀，向我們展現良好教育的力量，並教導我們，相信美國的前景。年輕的時候，我就決定要為人民打拚，而這也一直是我整個職涯的故事。

我擔任檢察官時，挺身替女性與小孩對抗惡棍。當了加州檢察長後，我槓上大銀行，讓他們釋出200億元，給房產面臨拍賣的家庭。身為副總統，我一直幫助工人和年長者。如今，我競選總統；因為我相信，美國人想要也值得有一位會為所有美國人民奮鬥的領導人。

創造「機會經濟」助購屋

這次選舉，代表兩種截然不同的國家願景：一個聚焦未來，另一個執著過去。我代表一個樂觀的新領導世代，也會擘畫一項「前進新路(New Way Forward)」，確保你們不只日子過得去，而是能超前而行。

我在一個中產階級家庭成長，深知工薪家庭面臨的困境。我記得母親坐在餐桌前，對著一杯茶，和一堆帳單；她得花上許多時間工作，日子才轉得過來。在我和妹妹Maya醒來前，她就打理好午餐；在我們就寢後，她還得處理帳單。

作為總統，我會創造「機會經濟(Opportunity Economy)」，讓每個美國人都有機會擁有自宅，建立財富，投身創業。我計畫為1億美國人減稅，取締哄抬食品與雜貨價格的行為，並調降生活必需品的成本。我也會興建300萬套可負擔的新住宅，並協助首次購屋者，提供最高2萬5000元的頭期款。

我記得母親在儲蓄多年後，買下我們第一個家時的欣喜；我也希望你們感同身受，實現擁有住房的夢想。我已和美國華裔小企業主，討論過我們仍需要做哪些事。當總統後，為了替創業者擴大獲得資本的管道，我會將創業開支扣除額提高10倍，從5000元增加到5萬元。

我會捍衛「可負擔健保（歐記健保）」，並降低藥品價格。根據我的計畫，有新生兒的家庭可減稅6000元，此後幾年還可減稅3600元；我也強化聯邦醫療保險 (Medicare)，對年長者居家護理的給付。當我母親被診斷得了癌症，我記得我盡己所能，想要讓她舒服些。我明白照護家人所需的財務與情緒付出；所以，我也會努力，減輕你們為照護摯愛者的負擔。

立法打擊反亞仇恨犯罪

我相信，每個人都享有安全、尊嚴和正義的權利。打擊犯罪一直是我的工作；擔任副總統時，我促成提供150億元，給地方執法與公共安全計畫，並立法打擊反亞裔的仇恨犯罪。我也和你們一起，為許多因為槍枝暴力而早逝的生命哀悼；其中包括蒙特利公園市這樣關係緊密的社區。 當川普一邊談「我們應該戰勝槍枝暴力」，又一邊促使我們周遭購買更多槍枝時，我會努力，防止槍枝落入危險的人手中。

守護邊安兼顧有序移民

「安全」也意謂修補我們的移民系統。我會簽署兩黨通過，卻被川普擋下的邊界安全法案。我也會支持，創造取得公民權途徑的努力。在邊界安全，與創造有秩序且有人道的移民系統之間，我不會犯從中擇一的錯誤，我們可以也必須兩者兼顧。最後，對亞裔美國人社群的仇視，我的政府會挺身而出，並對抗在新冠疫情期間，那種助長反亞裔暴力的危險言論。

川普是個不認真的人，讓他有機會重返白宮的後果，卻極為嚴重。他煽動仇視華裔美國人，並藉醜化移民，來轉移他的失敗。他和他的同夥會取消歐記健保，導致家庭一年增加近4000元的支出；他們也會削減社會安全金和聯邦醫療保險，這將在2025年中期，導致經濟衰退。

確保美國全球領導地位

川普也是對我們自由的威脅。他曾說在（當總統）「第一天」，就會當獨裁者，終止憲法，把司法部當武器，並動用軍隊對付美國人。川普的前國家安全幕僚警告，他精神有問題，情緒不穩定，也不想受到制衡。請想想，如果我們再次給他權力，他將如何作為？尤其在最高法院裁定，他可以免受刑事起訴以後，他將濫用總統權力，不為改善你們的生活，不為強化我們的國家，只讓他為所欲為。

我們不可讓這件事情發生。我也承諾，會保全美國的民主，以及全球領導地位。

這次選舉至關重要，美國人已準備好，翻過以往混亂的一頁。你們值得一位不僅看得見你們存在，而且與你們站在一起的領導人。我謙卑地請求你們投我一票；因為，如果我有幸擔任你們的總統，我清楚我們就可以一起，翻轉這個政治分裂的時代，並為這有史以來最了不起的故事，書寫下一篇章。讓我們一起，建立一個更強大、更安全也更繁榮的未來。

（記者張宗智／翻譯）