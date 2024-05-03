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川普律師：艷星前律師討封口費 行為近乎勒索

中央社／紐約2日電
圖為前總統川普4月30日在紐約出庭照片。(美聯社)
圖為前總統川普4月30日在紐約出庭照片。(美聯社)

曾代表成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）協商封口費的律師戴維森（Keith Davidson）今天出庭接受詰問，美國前總統川普的辯護律師表示他的行為近乎「勒索」。

法新社報導，77歲的川普被控偽造商業紀錄，掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）在2016年總統大選前幾天支付丹尼爾斯13萬美元一事。

這是美國史上首次有前總統遭受刑事審判，檢察官敦促法官默欽（Juan Merchan）對川普處以罰款，因為川普一再違反默欽為保護審判參與者而實施的禁言令。

默欽4月30日警告川普若再度違反禁言令恐要坐牢。他今天聽取兩造陳詞後，尚未做出裁決。

丹尼爾斯的前律師戴維森隨後坐上證人席繼續作證，而身穿深藍色西裝、打著亮黃色領帶的川普坐在辯護席，一旁有律師陪同。

檢察官結束詰問後，川普的律師開始對戴維森進行反詰問。戴維森也曾是另一名女性麥克道格（Karen McDougal）的律師。麥克道格聲稱與川普有長達一年的婚外情。

川普的律師博夫（Emil Bove）與戴維森很快就展開激烈交鋒。博夫說：「當你代表麥克道格和丹尼爾斯進行談判時，你擔心的問題之一是在勒索方面在法律上站得住腳。」

戴維森回說：「我想是的。我當時盡一切努力確保我的行為是合法的。」

博夫問及戴維森參與其他案件的情況，包括他為演員查理辛（Charlie Sheen）等人談判和解，然後向有不可告人之事的名人「榨錢」。

戴維森對使用「榨錢」一詞予以反對。他承認，他在代表持有退休摔角明星浩克霍根（Hulk Hogan）性愛錄影帶的當事人時，因涉嫌勒索而受到聯邦和州級調查人員的調查。他最終沒有面臨任何指控。

戴維森說：「我提出了金錢要求。我沒有威脅任何人。」

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