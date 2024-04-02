白宮復活節滾彩蛋活動 拜登安慰大哭小女孩

美國總統拜登參加復活節滾彩蛋活動，他在草坪上安慰一個大哭的小女孩，並陪著小女孩玩了一會兒的滾蛋遊戲。(記者張文馨／攝影)

總統拜登 夫婦1日主持在白宮 舉行的復活節滾彩蛋活動，歡迎約4萬名大小朋友同樂。這項歷史悠久的活動在陰雨綿綿的天氣下展開，拜登說，復活節是希望、更新、犧牲與復活的力量，他談到美國人民的良善與價值觀，為世界上其他國家所指望，而美國決心捍衛這些。

白宮滾彩蛋活動源自1878年，今年已經是第144屆，白宮邀請約4萬人參與，包含軍人、退伍軍人、護理人員及遭受不幸的家庭，入場票以公開抽獎方式開放給全國民眾申請。

總統拜登夫婦1日主持在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動，歡迎約4萬名大小朋友同樂。(記者張文馨／攝影)

身為教師的第一夫人吉兒(Jill Biden)將傳統的滾彩蛋活動包裝成教育體驗，打造包含數學、科學、工程、科技和藝術等多項體驗項目，讓參與者實作感受，吉兒也為小孩說故事，傳遞溫馨過節氣息。

最經典的活動是在白宮南草坪舉行的滾彩蛋大賽，讓孩子們手持長柄，滾動一個又一個著色鮮豔的雞蛋 。

第一夫人吉兒為新一輪滾蛋比賽吹哨並觀賽。(記者張文馨／攝影)

總統拜登夫婦1日主持在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動，歡迎約4萬名大小朋友同樂。(記者張文馨／攝影)

總統拜登夫婦1日主持在白宮舉行的復活節滾彩蛋活動，歡迎約4萬名大小朋友同樂。(記者張文馨／攝影)

拜登在草坪上安慰一個大哭的小女孩，並陪著小女孩玩了一會兒的滾蛋遊戲，吉兒則為新一輪滾蛋比賽吹哨並觀賽。

據美國雞蛋委員會表示，今年消耗的雞蛋共6.4萬個，其中4萬個用來投入滾彩蛋活動，其餘用於裝飾等，這些雞蛋分別來自北卡羅萊納州與賓州。