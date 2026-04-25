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高檔餐廳吃飯要給20%小費？ 美食家：小費制度不完美 卻是默契

記者顏伶如／綜合報導
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小費是反映用餐成本以及服務品質。如今許多餐廳採用電子帳單，直接讓顧客點選固定成數...
小費是反映用餐成本以及服務品質。如今許多餐廳採用電子帳單，直接讓顧客點選固定成數。(美聯社)

既然有能力去高檔餐廳吃飯，小費一定就至少要給20%嗎？小費計算是根據帳單上稅前金額還是稅後的金額？

華盛頓郵報美食評論家桑塔格(Elazar Sontag)日前答覆讀者詢問時說，不管消費者喜歡與否，在自己喜愛的餐廳給20%小費，對餐廳勞動成本架構能夠提供重要支撐，小費以稅前或稅後計算，兩者之間並無對錯，缺乏明確共識，以往消費者是以稅後數字計算小費，但最近幾年趨勢逐漸轉變為以稅前計算。

現在上館子用餐會發現有額外收費、多出各種名目的稅款，使得帳單總額增加不少。給小費時究竟是以稅前或稅後數字計算，桑塔格答覆讀者詢問時說，自己成長過程中學到的以稅前(pre-tax)金額計算小費，但現在經常用稅後(post-tax)金額給小費。

桑塔格表示，小費是反映用餐成本以及服務品質，按照稅前金額給小費並沒有錯，美食評論圈專家給小費的計算方式兩者皆有，但其中一位同業指出，以前都是用稅後金額給小費，但最近幾年輿論對餐廳帳單內容關注提高，因此逐漸改為以稅前金額計算小費。

另一名讀者詢問，上館子吃飯點了酒以及比鄰桌更貴的主菜，帳單金額250元為何就要給20%小費，服務生在每桌服務的時間相同，即使消費者沒喝酒、點選最便宜的菜肴也一樣。

桑塔格指出，服務生花時間介紹酒單、幫忙續杯倒酒，每桌花費時間不一樣；問題重點是，小費就是在美國上館子吃飯時「真實成本」的一部分，不管小費制度存在哪些優缺點。

他指出，絕大多數餐廳都沒有把小費列入菜單計價，不管消費者喜歡與否，20%小費對於協助心愛餐廳支持勞動成本結構，有著重要影響。

桑塔格答道：「隔壁桌的人了解這一點，所以他們沒點酒，是點比較便宜的菜。你也明白這點，卻點了酒跟比較貴的菜。他們為自己選擇的餐點付20%小費，希望你也同樣做到。」桑塔格指出，這是在美國外出用餐時的一種誠信默契(good-faith contract)，「制度並不完美，但事實就是如此。」

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