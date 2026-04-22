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首位波士頓馬拉松女跑者雕像 也是她自己刻的

編譯俞仲慈／綜合報導
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1966年首次完成波士頓馬拉松的女子吉布，2022年出席第120屆波士頓馬拉松慶...
1966年首次完成波士頓馬拉松的女子吉布，2022年出席第120屆波士頓馬拉松慶祝活動。（美聯社）

首位參加並完成波士頓馬拉松(Boston Marathon)比賽的女子選手波比．吉布(Bobbi Gibb)被視為女子馬拉松先驅，獲得樹立雕像的榮譽，值得一提的是雕刻來自本尊之手，實屬難得。

美聯社報導，今年3月在波士頓馬拉松起跑點、霍普金頓鎮綠地(Hopkinton Town Green)舉辦吉布雕像揭幕式，高齡83歲的吉布致詞強調：「這不僅僅是我個人願望，也象徵女性爭取完整人權和公民權而展開的一場奮戰。」

其實雕塑已於2021年在霍普金頓藝術中心(Hopkinton Center for the Arts)首次揭幕，展現吉布身穿寬鬆短褲和泳衣背心，腳蹬當時她最像跑鞋的皮製護士平底鞋，目光堅定、邁步奔跑的模樣，吉布還透露：「我跑完比賽，看起來有點狼狽，這就是我抵達波士頓馬拉松終點線時的樣子。」

吉布回顧童年，母親因為是女性而無法申請信用卡、擔任陪審員、從事某些工作、或跑步超過1.5哩，因此吉布發誓要改變人生：「我想做些什麼來改變這一切，我對母親說，我不能再這樣生活下去了。」於是吉布決定參加1966年波士頓馬拉松，為了加強訓練，有時跑步多達40哩。

不過受限於女性跑步超過1.5哩就不安全的舊規，吉布參賽遭到主辦單位拒絕，卻絲毫沒有動搖吉布的決心：「這就是偏見的悲劇：如果你不被允許做某件事，要怎麼證明你能辦到，甚至怎麼知道自己能辦到。」

於是吉布從聖地牙哥搭乘長途巴士，花了四天時間抵達波士頓，她藏在樹叢後，直到起跑槍聲響起才現身，比賽沿途，吉布獲得其他跑者與觀眾熱情支持，首次參賽就以3小時21分40秒完賽，隨後兩年也沒有缺席，這三年後來被波士頓體育協會(Boston Athletic Association)視為「女性參賽先驅時期」，直到1972年女性才獲准參賽。

4月20日舉行2026年的波士頓馬拉松，共有3萬多人參加，其中有1.4萬名女性追隨吉布的腳步。

身為律師的吉布曾在聖地牙哥加州大學(University of California-San Diego)修過醫學預科的課程，她做自己的雕像先用黏土塑造骨骼，然後逐步添加肌肉、皮膚和衣物，耗時數年最後製作出青銅鑄模，其過程緩慢就像吉布為女子馬拉松與性別平等所做的努力。她說：「我熱愛創作，所以需要很長時間，這是出於熱愛。」 

母親因為是女性而無法申請信用卡、擔任陪審員、從事某些工作、或跑步超過1.5哩，因...
母親因為是女性而無法申請信用卡、擔任陪審員、從事某些工作、或跑步超過1.5哩，因此吉布發誓要改變人生。圖為吉布為粉絲簽書。（美聯社）

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