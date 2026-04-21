多款蛋白粉驗出「鉛超標」增肌不妨改吃原型食物

「消費者報告」分析市售23種蛋白粉與即飲奶昔，發現超過3分之2鉛含量超標。圖為帶白粉檢測樣本。(美聯社)

高蛋白飲食流行，高蛋白加工食品充斥市面，但多款蛋白粉爆出含鉛量超標，專家建議，要攝取蛋白質，直接吃不含重金屬的全食物(whole foods)，也就是天然完整、未經加工精製的食物。

WRAL消費者權益新聞報導，「消費者報告」(Consumer Reports)團隊分析市售23種蛋白粉與即飲奶昔，發現超過3分之2鉛含量超標，部分植物蛋白粉鉛含量超過安全值10倍以上，甚至12至16倍。專家建議完全不要碰。

蛋白質是合成與修復肌肉的基礎，尤其是在年齡增長之後。最新飲食指南建議，成人每天每磅體重需要攝取0.5至0.7克蛋白質，但「消費者報告」的專家表示，大多數人可以透過吃原型食物攝取蛋白質。

肉類、家禽、魚類、蛋與乳製品均富含蛋白質。即使僅3盎司的雞胸肉也能提供26克蛋白質。另外，豆類、扁豆、豆腐、堅果與種子也含有豐富蛋白質。與蛋白粉不同，這些食物不僅提供蛋白質，還能提供維生素、礦物質、健康脂肪與膳食纖維。

即使早上喝奶昔，也可以不加蛋白粉，直接加堅果或堅果醬、奇亞籽或亞麻籽、希臘優格、乾酪或豆腐。

專家建議，要攝取蛋白質，最好直接食用天然完整、未經加工精製的完全食物(whole foods)。(美聯社)

蛋白質不需要集中在一餐大量攝取，建議平均分到早餐、午餐與晚餐，有助身體更有效吸收利用。

雖然現在流行關注蛋白質，但多數成人攝取不足的其實是膳食纖維，每日建議攝取量為28克。

德州艾爾帕索(El Paso)電視台KTSM-TV報導，雖然政府沒有限制蛋白粉鉛含量，但食品暨藥物管理局(FDA)制定臨時參考值，用於判斷汙染物何時會對健康構成威脅。其鉛攝取基準值為，成人及育齡婦女每日8.8微克，兒童每日2.2微克。

鉛是天然存在，長期暴露會在人體累積引發鉛中毒，導致腎功能損傷，還會直接導致中樞神經病變，造成認知功能障礙與記憶減退。少量的鉛也會對小孩或孕婦及胎兒造成極大危害。

「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)回顧文獻提到，過去40年研究已證實，低含量的慢性鉛中毒，會導致成人心血管疾病，以及兒童認知功能障礙，例如注意力不足過動症。

FDA表示，根據法律規定，食品生產商有責任在必要時大幅減少或防止化學危害。