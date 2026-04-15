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川普總統圖書館要蓋成50層摩天大樓 AI模擬影片曝光

編譯周靜芝／綜合報導
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川普總統圖書館與博物館擬在佛羅里達州邁阿密市中心興建，影片顯示這座50層摩天大樓...
川普總統圖書館與博物館擬在佛羅里達州邁阿密市中心興建，影片顯示這座50層摩天大樓的最高層亮著「川普」的名字。(川普真實社群影片截圖)

川普總統擬在佛羅里達州邁阿密市中心興建的總統圖書館與博物館，日前公開了頗具戲劇性的效果圖。

紐約郵報報導，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）分享多為人工智慧（AI）生成的的建築設計影片，顯示這座50層摩天大樓聳立於「魔幻之城」（Magic City）邁阿密的天際線，大樓最高層亮著「川普」的名字，頂端則矗立一座紅、白、藍三色的天線。

建築物中段懸掛著美國國旗，一座似為川普的雕像矗立於圖書館的金黃色主入口之上。該雕像呈現他在2024年7月於賓州巴特勒（Butler）遭遇刺殺未遂事件後，高舉拳頭喊「戰鬥、戰鬥、戰鬥」（fight, fight, fight）的姿勢。

一進入館內，訪客便會看到卡達贈送、價值4億元的總統專機「空軍一號」，停靠在金色自動扶梯旁，該扶梯是對川普2015年宣布首次角逐白宮職位時的場景致敬。影片中可見軍用直升機、戰鬥機，甚至一輛坦克，排列在通往大樓上層的開放式走廊。

高聳的大樓內，還將複製一間橢圓形辦公室、總統星光大道（Presidential Walk of Fame）以及全新的白宮宴會廳。影片中還呈現一座現代風格的禮堂，及設有噴泉的露台花園。

這棟玻璃帷幕建築，每層樓都有窗戶，與前總統歐巴馬位於芝加哥的圖書館幾乎沒有窗戶形成鮮明對比，後者曾被比作「巨石」（monolith）和「死星」（Death Star）。

川普的總統圖書館與博物館由總部位於佛州的建築公司Bermello Ajamil負責設計，將比目前任何一座總統圖書館都大。總統圖書館基金會去年在佛州成立，目的在為川普圖書館與博物館的興建籌集資金，目前尚不知已募到的金額。

白宮表示，這座建築將對「美國歷史上最具影響力且最成功的總統之一」致敬。白宮發言人英格爾（Davis Ingle）說，川普總統圖書館將成為世界上最宏偉的建築之一，也是川普總統對美國及其人民所產生之不可磨滅影響的見證。

川普次子艾瑞克（Eric）在社群媒體透露，他與川普集團的團隊已投入半年時間籌備這座圖書館與博物館。他在X平台發文稱，過去六個月來，他與團隊傾注全部心血於此計畫上。

川普總統本人表示，他對這棟大樓的計畫「很可能」包括一間酒店，並稱相關工程要等到他卸任後才會展開。

一進入館內，訪客便會看到卡達贈送、價值四億元的總統專機「空軍一號」。(川普真實社...
一進入館內，訪客便會看到卡達贈送、價值四億元的總統專機「空軍一號」。(川普真實社群影片截圖)

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