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A等成績達6成 哈佛推上限20%以維護學位價值 學生群起反對

編譯廖振堯／綜合報導
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哈佛教職員原本預定表決一項提案，希望限制每門課程獲得A等成績的人數，結果遭到學生...
哈佛教職員原本預定表決一項提案，希望限制每門課程獲得A等成績的人數，結果遭到學生壓倒性反對。(路透)

多年來，哈佛大學對於學生學業成績分數一直非常慷慨，大學部課程拿A等的比率竟然高達六成。哈佛教職員原本預定在7日表決一項提案，希望限制每門課程獲得A等成績的人數。此舉遭到學生全面反對，抗議這項改變會增加課業壓力、加劇競爭、阻礙學術探索。後來，超過200名教職員參加了當天的會議，並決定將投票推遲到5月初的下次會議。

華爾街日報報導，哈佛行政人員和一些教職員表示，這項改革是為了改善校園文化，鼓勵學生認真對待課程學習。教務長克萊柏(Amanda Claybaugh)表示，學校有責任遏制成績通膨，來維護大學學位的價值。「我們必須做一切有利於維護哈佛聲譽的事情，而這最終會讓所有人都受益。」

該提案係針對大學部，每門課程的A等比例上限設定為20%，小班授課、差異性較大的課程會額外增加4個A名額。該提案也建議內部評估指標取消採用GPA(Grade Point Average)制度，改採百分位排名來計算成績，例如優等生(cum laude)榮譽。去年秋季發布的報告顯示，2024-2025學年A等成績占比約為60%，高於2005-2006學年的25%。該提案稱設定A等成績比例上限將有效恢復到2011年的水準。

多年來，哈佛大學對於學生學業成績分數一直非常慷慨，大學部課程拿A等的比率竟然高達...
多年來，哈佛大學對於學生學業成績分數一直非常慷慨，大學部課程拿A等的比率竟然高達六成。圖為哈佛大學校園西側的強斯頓大門(Johnston Gate)。(路透)

哈佛學生報的一篇社論稱此上限是「粗暴配額」。該校大學部學生會進行的一項調查顯示，在800多份有效問卷中，約94%學生表示反對。一則哈佛大學論壇上的留言寫道：「這項政策竟然有可能在94%學生反對的情況下生效，簡直荒謬至極，也充分說明了校方是多麼漠不關心。」

英語系教授普赫納(Martin Puchner)認為目前的評分系統對成績最好的學生來說並不公平。他支持設定上限，因為成績通膨會造成不良影響；他原本支持更嚴格的政策，現在「已經是你能想到的最溫和的措施了。」

分子與細胞生物學教授艾迪(Sean Eddy)表示他給出的成績中約有70%是A，因為很多學生達到了他認為掌握該科知識的標準。但這項規定提醒教師，A-應被視為「完全掌握該學科」，而A則保留給「卓越傑出」的學生。艾迪計畫調整他的評分標準，除了限制內允許的A，「所有A都會變成A-，對我來說這只是語義上的改變。」化學系大一新生安東尼·王(Anthony Wang)則說上限似乎很隨意，改為A-感覺無關緊要，並沒有解決根本問題，只是單單改變了數字而已。

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