我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

AI進辦公室：大企業裁撤常規人員 小企業加聘高技術人才

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工。示意圖。（美聯社）
人工智慧崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工。示意圖。（美聯社）

華爾街日報上月報導，針對來自金融、科技、製造業、專業服務等領域共計750名美國企業財務長進行的最新問卷調查發現，人工智慧(AI)崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工，估計2026年將讓公司人力減少大約0.4%；大型企業更可能裁撤常規人員，小型企業反而打算招聘更多高技術人才。

調查結果顯示，因為AI失業的勞工主要來自從事常規、文書、行政工作領域，具備高技能的勞工例如建築師、工程師，則較可能保住飯碗，尤其是利用AI為自己創造優勢的專業人士。

調查顯示，AI在2025年裡對就業基本上沒有影響，絕大多數財務長表示，AI在2026年只會導致公司裁員極少數人力。

主持這項調查研究的杜克大學(Duke University)經濟學家葛拉漢(John Graham)表示，需要接受更多教育與培訓的工作最終還是可能受到AI衝擊，但可能不會發生在2026年。

葛拉漢與亞特蘭大、李奇蒙聯邦準備銀行經濟學家共同完成的調查，研究結果本周發表於非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)網站。

葛拉漢30年來一直研究財務長對企業與整體經濟的影響。他說，財務長監督公司資源調配，對企業內部運作有獨特見解。

屬於辦公室與行政事務的簿記、文書、客戶服務人員，財務長認為，因為AI興起而裁員的原因，在於AI能讓工作效率翻倍。至於較高階的職位，財務長則認為，AI有助於增強工作表現，而非取代工作，需要較高學歷的職務也一樣。

報導指出，AI最終是否衝擊技術人才與高學歷人才，目前仍是經濟學家探究的話題。但對勞工來說，一個令人不安的問題是，因為AI而失業的勞工，恐怕無法找到AI創造的新工作。

調查顯示，員工500名或更多的較大型企業，正在裁減常規人員的可能性較高，但技術型員工規模則維持不變，小型企業則表示，常規人員規模沒變，但擴大對高技術人員的招聘。

葛拉漢分析，小型公司認為AI興起帶來了擴展機會。

財務長認為，AI有助於增強較高階職位的工作表現，而非取代工作。示意圖。（路透）
財務長認為，AI有助於增強較高階職位的工作表現，而非取代工作。示意圖。（路透）

華爾街

上一則

在伊拉克遭真主黨旅綁架美國女記者 獲釋

下一則

華裔教授開發AI工具 讓學生「慢下來」哥大等15院校都在用

延伸閱讀

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手
矽谷裁員又一例 科技巨頭甲骨文突然宣布裁員數千人

矽谷裁員又一例 科技巨頭甲骨文突然宣布裁員數千人
甲骨文爆裁員數千人 凸顯AI投資燒錢太兇

甲骨文爆裁員數千人 凸顯AI投資燒錢太兇
AI聊天機器人已有人類習慣：拍馬屁

AI聊天機器人已有人類習慣：拍馬屁

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56

超人氣

更多 >
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」

毛新宇回韶山祭祖突發一幕 黑衣女攔路跪地「告御狀」
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場