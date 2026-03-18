只要1000元委託費 殺價高手成汽車銷售員的噩夢

只要付1000元的委託費，米庫拉就會代表客戶與汽車經銷商周旋，各種殺價及心理戰手段讓他成為許多經銷商的噩夢。（取自領英網站）

想買車時，面對琳瑯滿目的細項、業務天花亂墜的話術，是否感到招架不住？米庫拉(Tomi Mikula)這種專業談判代表或許便是你的救星。只要付1000元的委託費，米庫拉就會代表客戶與汽車經銷商周旋，各種殺價及心理戰手段讓他成為許多經銷商的噩夢。

想買車時，面對業務員天花亂墜的話術，常讓人感到招架不住。圖為鹽湖城有意買車的一名婦女一邊試車，一邊和業務員討論。（美聯社）

華爾街日報報導，協商車價在某種程度上成了一門失傳的藝術，但這是米庫拉三年前創業以來一直精進的技能。33歲的米庫拉曾在經銷商處從事汽車銷售和融資十多年，現在他對經銷商的話術了然於心，加上熟知經銷商運作，往往能成功壓低價格。有些經銷商非常討厭他，甚至拒接他的電話；另一些人則樂於有機會與這位殺價高手切磋一番。

米庫拉創立他的公司「Delivrd」前，起初是在Reddit論壇上為陌生網友免費殺價，完成了大約50筆交易後決定開始收費。米庫拉還會在影音平台、社群媒體 上直播他談判的過程。他哥哥大約在兩年前鼓勵他上傳一段與一名經銷商長達27分鐘的激烈對話，對方在電話中激動大罵他是騙子，那段YouTube影片吸引了60萬次觀看。米庫拉意識到人們真的很喜歡看他殺價談判，這也有助於為他的業務招攬客戶。

而車貸、延長保固、輪胎保護、貸款差額險(GAP insurance)等費用或附加項目，可能會使最終價格膨脹高達30%，米庫拉有時也會在談妥標價後幫客戶計算這些費用。米庫拉也常常多方競爭報價，即使他第一通電話就拿到了划算的價格，他還是會多聯繫幾家經銷商詢問同一輛車的報價，讓經銷商互相競爭，以取得最佳價格。

米庫拉2月底還在直播上開啟「成交馬拉松」，挑戰一天完成30筆交易，為了娛樂性還有賓果卡挑戰，諸如打電話給50家經銷商詢問同車款報價等等，雖然最後沒成功但仍完成了18筆交易。

現在米庫拉的公司擁有一個由五名專業談判代表組成的團隊，每月營收約20萬元。為了簡化溝通，他和談判代表經常聲稱與客戶來自同一個州，有時甚至會模仿當地口音，但有些業務會注意到電話區碼不符；在最激烈的通話中，經銷商會指責他隱瞞身分。一名經銷商在一段電話錄音中說，「你身上沒有一點做正經生意的樣子。」此外，隨著他的影片愈來愈受歡迎，幾名經銷商一認出他的聲音就掛斷電話，米庫拉正考慮投資一台變聲器。