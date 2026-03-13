國際局勢緊張 不少美國人想入籍加拿大

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。（示意圖，路透）

加拿大 法律原本規定，海外出生者憑血緣申請公民僅限第一代，但「公民法修正案」通過後於2025年12月生效，取消血緣公民僅限第一代的規定，加拿大國家廣播公司(CBC)報導，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大，國際局勢日漸緊張之際，不少美國人已經把目光轉向加拿大，一方面尋根，一方面尋找出路。

住在麻州鱈魚角(Cape Cod)的美國公民琳恩·魯特曼(Lynn Rutman)，與加拿大魁北克省(Quebec)、諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)有數百年家族淵源。她說，對於美國政治環境感到擔心，例如出現爭議的移民執法政策、意識形態長期分歧。她表示：「不只是我，很多人都很擔心。」

魯特曼是加拿大新法上路後，第一批申請加拿大公民身分證明的美國人之一。

她說，申請加拿大身分是想要有個備案(Plan B)，萬一美國情勢惡化，「我們還有個地方可以去。」

加拿大移民顧問卡珊德拉·富爾茨(Cassandra Fultz)說，新法上路剛好遇到全球動盪加劇之際，不少美國人想要擁有第二本護照。她說：「只要能夠證明，追溯幾代都沒有限制。」

富爾茨說，必備文件主要包括洗禮證明或出生證明，用來說明父母關係與出生地點，結婚證明則用來顯示母親結婚後冠夫姓的姓名變更。

富爾茨表示，在這些情況下，任何足以證明血緣主張的文件都有幫助，例如死亡證明、人口普查 記錄、財產契據、法院紀錄、犯罪紀錄。

在魁北克省，遠至1621年的官方檔案以及100年前的政府文件，如今都保存於魁北克國家圖書檔案館(BAnQ)，近代紀錄則可透過民事登記處(Directeur de l'état civil)獲得。

BAnQ蒙特婁辦事處檔案管理員莎拉·哈納海姆(Sarah Hanahem)表示，美國人申請證明副本的數量暴增。她表示，2025年1月共收到32件身分紀錄證明副本申請，今年1月申請數量則超過1000件，絕大多數來自美國人。