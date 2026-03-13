機上性騷擾有增無減 多酒後亂性 受害者應即時舉報

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
航空旅行中的性騷擾事件有增無減，受害者除女性乘客外，也包括空服員，而加害者通常都是酒後犯罪；示意圖。(路透)
航空旅行中的性騷擾事件有增無減，但許多受害者選擇息事寧人，導致實際情況及其嚴重性可能被低估。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，蕾妮‧索洛佛拉(Renee Solofra)2023年9月搭機從芝加哥飛往佛羅里達時坐在中間座位，她旁邊的男子酒後亂性並對她伸出狼爪，且犯案期間仍持續飲酒。

她說：「我的後頸和手被抓住，手機被搶走，我不得不自行設法脫困並奪回手機。當我們準備降落時，我雙手環抱屈起貼近胸口的雙腳，閉眼心想『我們終於要降落了』，結果他又再次對我襲胸。」

索洛佛拉最終在登機口向工作人員報案，並對加害人麥克亞當斯(Daniel McAdams)與航空公司提告，麥克亞當斯事後認罪。

索洛佛拉表示，這件事影響了她的工作和生活，「我變得害怕搭機且必須接受諮商治療，這件事及其後續影響徹底改變了我的生活。」

CBS調查指出，聯邦調查局(FBI)於2024年調查超過170起乘客在機上攻擊其他乘客的案件，而2023年則有130件；這雖然只占每年數百萬航空旅客中的極小部分，但相關案件數量快速增加。

FBI調查發現，多數性騷擾事件發生在長途或國際航班上，且通常在夜間，許多加害者都是酒後犯罪；然而，FBI數據的完整性有其限制，部分案件由當地機場警察處理而未公開報告，實際情況難以掌握。

空服員協會(Association of Flight Attendants)國際主席莎拉‧尼爾森(Sara Nelson)指出，機艙環境改變讓乘客變得脆弱。她說：「以前有很多空位，座位間距較大、視線良好，空服員也多，我們可以走動並觀察客艙情況。如今座位更密集，每一排座位間有許多視線死角，就算是目擊者也難以察覺異狀。」

尼爾森也曾是受害者之一，且空服員往往是第一個接獲通知的人，而這類情況通常都是等該航班抵達目的地後才會通報。若在此期間有人認為這件事「沒什麼大不了」，問責機制就會形同虛設。

芝加哥律師事務所Romaucci and Blandin共同創辦人黛西‧艾隆(Daisy Ayllón)代表索洛佛拉等十多名在機上遭性騷擾的受害女子，她指出，缺乏強制通報的制度造成資訊落差，「目前沒有任何機制強制要求航空公司通報相關案件，但我們知道還有更多被害人。」

索洛佛拉呼籲受害乘客即時舉報，希望航空公司能向當局和大眾公開相關數據。她說：「沉默只會保護施暴者，機艙安全環境必須改善，我們永遠不會停止，直到改革實現。」

