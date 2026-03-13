「多給錢才好好對待」 航空公司對經濟艙旅客 像壞男友

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
經濟艙旅客待遇愈來愈差，座位間距窘迫到如果前座椅背放下，後座就無法使用筆電的情況。(美聯社)
經濟艙旅客待遇愈來愈差，座位間距窘迫到如果前座椅背放下，後座就無法使用筆電的情況。(美聯社)

隨著經營成本上揚，各大航空公司正不斷緊縮對經濟艙旅客的優惠，即使最忠誠的乘客也得不到回報。

今日美國報(USA Today)報導，去年12月，美國航空(American Air Lines)宣布取消經濟艙乘客的哩程累積，隨後聯合航空(United Air Lines)也跟進，至於達美航空(Delta Air Lines)早已於2022年1月取消這項優惠，諮詢公司Atmosphere Research Group創辦人兼總裁哈特維特(Henry Harteveldt)直言：「航空公司這些改變實際上就在告訴陽春經濟艙旅客，我們不重視你們、也不在乎你們的生意。」

旅遊部落格View from the Wing創辦人賴夫(Gary Leff)認為，航空公司做法如同苛刻對待女友的壞男友，「我們會對你很差勁，所以要給我們更多錢，我們才會保證好好對待你。」

隨著廉價航空公司興起並逐步蠶食全球航空市場，傳統航空公司(Legacy Airlines)被迫推出低價經濟艙因應，僅提供基本服務，而且祭出不可退款或不可更改等嚴格規定，乘客如果取消機票，恐面臨手續費超過原票價而無法退款的困境。

此外，經濟艙乘客無法提前選座，對於攜帶孩童出門的家庭而言猶如一場惡夢；還有經濟艙乘客最後登機，也增加行李架塞滿後被迫付費託運行李的機率。旅遊專家布魯克斯(Jeb Brooks)直言：「我覺得大型航空公司其實不想賣陽春經濟艙，因為上網訂票時通常會勸阻乘客不要購買這類機票。」

不過與廉航相比，即使是陽春經濟艙仍有諸多優點，包括隨身行李免費托運、提供免費餐飲，讓乘客一邊吃、一邊觀看免費的電影和電視節目。旅遊網站The Points Guy資深編輯總監尤恩(Nick Ewen)說：「當你登上飛機時，大家其實就像是在同一個起跑點上。這並不是把你關進一個箱子裡，直到降落才放你出來。」

2025年4月間，旅遊網紅布魯克斯夫婦(Jeb and Suzanne Brooks)為驗證廉航乘客抱怨的缺點，搭乘三家航空公司經濟艙，其中從洛杉磯飛往達拉斯的達美航班由於行李架已滿，不得不在登機口辦理托運，還被安排在中間座位；從達拉斯飛往芝加哥的美國航空航班，運氣較好，座位被安排在最後一排；不過飛往華府的聯航班機，仍不得不付費托運行李，結果票價高於一般經濟艙。

個人理財公司NerdWallet首席撰稿人法蘭奇(Sally French)則建議，對於風險低、花費較少的旅行，可以選擇陽春經濟艙；但花費昂貴的重要假期，寧願花錢買高級經濟艙。

