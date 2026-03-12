我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

范斯、米勒、布萊爾妻子都懷孕 白宮將迎「嬰兒潮」

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮發言人李維特去年12月宣布懷了第二胎，目前孕味逐漸飄散。(路透)
白宮發言人李維特去年12月宣布懷了第二胎，目前孕味逐漸飄散。(路透)

副總統范斯與妻子烏莎將在7月底迎接第四個孩子。圖為范斯夫婦與最大的兩個孩子今年2...
副總統范斯與妻子烏莎將在7月底迎接第四個孩子。圖為范斯夫婦與最大的兩個孩子今年2月在米蘭冬季奧運觀賞花式滑冰比賽。(路透)

川普總統去年曾說他想當個公認的「生育總統」，積極推動「生育主義」(Natalism)。而川普政府年輕官員似乎也身體力行，響應總統號召，白宮正湧現一波「嬰兒潮」。

今日美國(USA TODAY)報導，副總統范斯與妻子烏莎(Usha Vance)將在7月底迎接第四個孩子；美國歷史上還不曾有過第二夫人在任期間生產的前例。川普的國土安全顧問兼政策副幕僚長米勒(Stephen Miller)和妻子凱蒂(Katie Miller)也將產下第四名子女；白宮副幕僚長布萊爾(James Blair)和妻子將迎接第二個孩子；白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)去年12月宣布懷了第二個孩子。

李維特在社群媒體上宣布自己懷孕消息時曾寫道：「非常感謝川普總統和幕僚長威爾斯(Susie Wiles)的支持，以及他們在白宮營造的『力挺家庭』氛圍。」

鼓勵生育運動興起。川普第二任期大力推動美國女性生育更多子女，包括設立新生兒1000元儲蓄帳戶和提供育兒稅收抵免優惠。

支持「生育主義」運動者認為，美國出生率不斷下降是個嚴重問題，若不改變，將威脅國家前景。

教堂山北卡羅來納大學卡羅萊納人口中心主任古佐(Karen Guzzo)表示，最近傳出的這些懷孕消息顯示川普政府努力「說到做到」。

川普政府最近這波嬰兒潮，最引人注目的例子或許是川普提名的美國公共衛生署長(U.S. Surgeon General)人選米恩斯(Casey Means)。米恩斯原定去年10月參加聽證，但她當時即將分娩，聽證會因此延期。

美國公共衛生署長提名人選米恩斯博士，也傳出喜訊，延期參院的提名聽證。(美聯社) ...
美國公共衛生署長提名人選米恩斯博士，也傳出喜訊，延期參院的提名聽證。(美聯社) Dr. Casey Means takes her seat at the start of a Senate Health, Education Labor and Pension Committee confirmation hearing for U.S. Surgeon General on Capitol Hill Wednesday, Feb. 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner)【作者：美國聯合通訊社，日期：2026-02-26，數位典藏序號：20260226100436359】

2月25日米恩斯出席延了期的參院提名確認聽證會，委員會主席、共和黨路易斯安那州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)在開場白中特別表示，「我們將在11點暫停，好讓米恩斯照顧她的孩子。」

共和黨堪薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)在聽證會上介紹米恩斯時則說：「雖然這次會議早該舉行，但生產是我們聽證會延期的最佳理由之一。」

世報陪您半世紀

白宮 川普 共和黨

上一則

美民主黨2參議員提減稅 黨內激辯、專家示警

下一則

龍捲風侵襲印州、伊州夷平建物 一對老夫婦喪生

延伸閱讀

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高
川普放話SAVE法過關前「不批任何法案」 參院陷僵局

川普放話SAVE法過關前「不批任何法案」 參院陷僵局
川普開除諾姆 國安部可望恢復運作

川普開除諾姆 國安部可望恢復運作
白宮安撫民心 稱油價只是暫時飆漲

白宮安撫民心 稱油價只是暫時飆漲

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元
中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施
川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？

川男開700萬元飛機、花10分鐘送母回鄉 你猜成本多少？
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事