買自有品牌、取消串流訂閱…美國人最常見5種省錢習慣

維州居民德瑞登現在到超市買雜貨，偏愛選購商店自有品牌的雜貨。(美聯社)

隨著生活成本飆升，愈來愈多美國人在尋找削減開支的方法。GO Banking Rates報導，金融產品比較平台BestMoney的最新研究顯示，今年最受歡迎的省錢習慣是「購買商店自有品牌或大眾品牌的雜貨」，而專家說，並非所有的習慣都能帶來同樣的效果，通常最有效的省錢方法是容易堅持的習慣，也可以利用疊加效果讓自己省更多。

BestMoney的研究指出，83%的美國人認為自己很節儉，美國人會削減開支最常見的項目為衣服(63%)、娛樂和訂閱(60%)、食品雜貨(60%)、外食和外賣(58%)及居家用品(53%)。這些轉變顯示隨著預算收緊，美國的家庭正在做出改變。

根據研究結果，今年最受美國人青睞的省錢方法前五名分別為：購買商店自有品牌或大眾品牌的雜貨(95%)、使用折價券或折扣碼或買貴退差價(price matching)(88%)、使用現金回饋應用程式或信用卡(83%)、取消或暫停訂閱(71%)、自己修理或維護(70%)。

BestMoney資深編輯科恩(Yoni Cohen)說，能帶來最大改變的習慣，是那些需要在較長時間內在生活方式上做出小改變的習慣，例如改買大眾品牌、用折價券和利用現金回饋，都是省錢的有效方法。

科恩說，取消沒有在用的串流服務或訂閱也能省錢，這對消費者來說可能有點難，但在調查中，有67%的受訪者說今年已經這麼做了；另外，減少點外賣累積起來也能省下一筆可觀的金額，69%的受訪者為了省錢在家自己煮。

科恩說，有些省錢方法在某些方面會更有效，但最有效的方法是重疊使用，例如買衣服時使用折價券或優惠碼後，再用現金回饋的信用卡或應用程式來省更多，將不同省錢習慣結合使用，也是購買食品雜貨時有效的省錢方法。

科恩說，單一商品使用多張優惠券、改買商店自有品牌的雜貨、利用超市的紅利計畫和買貴退差價，都是經試驗有效的節省食品雜貨開支的方法，結合愈多種省錢習慣，省下的錢就愈多，速度也愈快。