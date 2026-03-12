鄰里互助、不分階級 民眾自發籌款買食物 塞進公共冰箱

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
巴基斯坦移民阿里買食品雜貨送到社區的愛心冰箱。(美聯社)

面臨物價上漲、政府削減援助計畫、政治不確定性，許多民眾開始鄰里互助，發起募款或自掏腰包購買食物，送到社區廚房或愛心冰箱。主辦這類地方性計畫的人通常都是志工，甚至助人者本身也常常是受助者，原則之一便是「來者不拒」，不用出示身分證件、也無須證明收入或居住地，在艱困的時期發展出回饋社會、建立連結的方式。

美聯社報導，主辦的民眾表示，社區互助與傳統非營利組織不同之處，在於他們的門檻更低、沒有階級制度，互助的座右銘是「團結而非慈善」。

在新冠疫情、如今川普第二任期下動盪的經濟政治等危機時期，民眾往往更積極互助。互助資源機構Shareable的組織人之一費南多(Aaron Fernando)表示，經濟狀況良好的時候大多數人不會關注互助，但他們去年稍早推出的「互助入門」網路研討會反應熱烈，首場活動就有約1100人參加，而平常的研討會大約只有70人。費南多表示，現在對很多人來說是個感到無助和恐懼的時期，這促使人們尋求新的途徑來獲取資源，並保障社區安全。

32歲的第一代巴基斯坦移民阿里(Kashish Ali)2020年在亞特蘭大街邊第一次注意到愛心冰箱，她聯繫主辦單位、完成簡短志工培訓後就加入一個群組，開始在Instagram上發文公告她會去買食品雜貨放進冰箱，「我在三、四個小時內籌到了700元，簡直難以置信」。

多年來，阿里一直堅持籌款買食物，送到亞特蘭大和紐約的社區冰箱，估計過去幾年她已從親友籌到數千元。阿里說她的許多朋友、家人、同事都想參與其中並回饋社會，「但有時候你捐錢給某個組織，其實看不到錢具體用在哪裡，尤其是不能馬上看到效果。所以社區互助是種能讓你幾乎立即獲得滿足感的方式。」

努涅斯(Yoly Nuñez)自新冠疫情爆發後，一直在紐約市布魯克林的資源中心幫忙分發食品、衣物、家居用品。她的團隊從餐飲業的朋友了解哪些餐廳和超市會丟棄食物，現在他們與Trader Joe's、Wegmans等超市達成協議，負責收集那些原本要被丟棄的但仍可食用的蔬果和熟食，幾乎一放進布魯克林店面外的公共冰箱裡，立刻就被拿走。

努涅斯說最初的想法只是「我們感到害怕，需要團結起來互相幫助」。她表示，人們現在經常聯絡他們，詢問如何開始自己的互助計畫，而她也鼓勵大家這樣做。

努涅斯自新冠疫情爆發後,一直在紐約市布魯克林的資源中心幫忙分發食品、衣物、家居用品。(美聯社)

