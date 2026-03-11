夫妻不同時間退休 考驗家庭財務規劃

許多已婚夫妻原先預期兩人一起離開職場，但現實往往不如預期。（美聯社）

許多已婚夫妻原先預期兩人一起離開職場，或至少在短期內相繼退休，但現實往往不如預期。金融理財公司「Ameriprise」研究顯示，62%的夫妻無法在預期時間內同時退休，多半相差一年以上；不同時間退休，不僅考驗家庭財務規畫，也為夫妻關係造成情緒與生活層面的壓力。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，退休後最直接的衝擊源自收入結構改變。雙薪家庭在其中一人退休後，可能變成單一收入加退休金，現金流緊縮、儲蓄消耗加快，醫療保險 與福利也隨之調整，容易引發生活節奏與消費習慣的摩擦。

新澤西州 的傑佛瑞與黛安．霍爾塔韋夫婦(Jeffrey and Diane Holtaway)就是一例，傑佛瑞60歲退休後，黛安繼續在羅格斯大學(Rutgers University)任職。兩人雖然早有心理準備，但忽然間從雙薪變成一份收入與退休金，衝擊仍不小；為因應財務壓力增加，兩人搬進小房子、改買二手車，大幅調整外食、旅行及其他非必要支出。

理財專家指出，這類情況相當普遍。先鋒集團(Vanguard)理財規畫專家卡珊卓‧魯普(Cassandra Rupp)表示，有些夫妻原先以為能在數年內相繼退休，但職場變動、健康因素或突如其來的失業，往往迫使計畫提前或延後。魯普指出，衝突的根源通常並非金錢，而是那些未曾討論的假設(assumptions)。

民調也反映財務對關係的影響，艾普索(Ipsos)民調顯示，33%的美國夫妻認為金錢問題會影響雙方關係的品質。

財務治療師(financial therapist)梅根‧福特(Megan Ford)建議，夫妻必須及早展開財務對話，避免退休後才面對經年累月的壓力與誤解。

不過，錯開退休未必全無好處。紐約州的大衛與凱倫‧傑拉德夫婦(David and Karen Gerard)選擇分階段退休，太太先離職、先生續留職場，雙方事前已有共識且完整預算規畫，反而能從容享受退休後的家庭生活。

專家指出，成功適應錯開退休的關鍵在於雙方及早規畫，包括退休時機、收入轉換、保險與開銷安排；只要夫妻同心協力，即使錯開退休時機，也可能成為重新定義生活的人生新篇章。