不小心溢領社安金 有條件可申請保留

記者顏伶如／綜合報導
社安金溢領(overpayments)的案例雖不常見但確會發生，理財網站The Motley Fool報導，民眾如果能向社會安全局(Social Security Administration)證明多拿福利不是蓄意詐欺，也不是個人錯誤導致，並說明若把錢退還恐因此陷入財務困境，便有機會能把超領的金額保留。社會安全局在審查申請期間不會追討溢領金，如果無法保留溢領金額，則可申請在償還時降低扣款比率，重點在於要懂得對社安局提出詢問。

報導指出，領到額外的社安金雖然聽起來很棒，後來卻會面臨政府追討。多領的金額除非可以一口氣全部還清，否則接下來每個月的社安金支票金額將被扣除最高50%，直到溢領金額全數償還。

不過，民眾如果符合某些條件，社安局可能同意保留溢領金額。民眾必須證明溢領不是蓄意詐欺也不是個人錯誤，若被迫還錢將陷入財務窘境。

溢領金額若在2000元以下，社安局會要求民眾向當地社安局辦公室洽詢，這是獲得回應的最快方式。溢領金額超過2000元，則要填寫「請求豁免追討超額付款」(Request for Waiver of Overpayment Recovery)表格，詳細回答有關個人、家人、財務來源、每月收入、每月支出等問題，政府機關將在審查表格內容之後，決定民眾能否保留溢領金額。

如果准許保留金額，民眾還是要對於溢領的部分繳交社安稅。

由於申請豁免償還的期限只有30天，民眾一接到社安局的溢領通知，就要立即採取行動。社安局在審查申請期間，不會追討溢領款項。

如果社安局裁定有能力償還溢領金額，則可填寫另一份表格說明財務狀況，請求降低社安金支票的扣款比率，等待社安局再次審查，審查期間同樣不會追討款項。這種方式雖然讓還款時間拉長，但對每個月預算衝擊較小。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，防範溢領社安金的最佳方法，就是檢查社安局記錄的收入歷史，可以在退休之前就進行這項檢查。退休後應該領取多少社安金，是根據工作期間繳納的薪資稅（payroll taxes）多少來決定的。如果社安局掌握的資料有誤，可能在多年後面臨問題。民眾可以在每年的社安金明細表（Social Security statement）上查到這些資訊，或是登入社安局網站上的 My Social Security 帳戶查看。

