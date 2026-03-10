我的頻道

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

編譯廖振堯／綜合報導
使用紙本1040個人所得稅表的納稅人要注意，處理時間會比電子申報更長，而且從今年起，郵政署不再保證投進郵筒的信件當天就會蓋上郵戳。(美聯社)
在川普政府下，國稅局(IRS)過去一年多來已更換六位局長、員工人數減少超過四分之一，同時還要應對不斷變更的稅法及政策，IRS的監督機構警告稱納稅人在本報稅季可能會遇到一些麻煩，華爾街日報整理出可能碰到的六個問題，以及可以採取的措施。

1.客服回覆延遲更久

全國納稅人權益辦公室(National Taxpayer Advocate，NTA)的報告指出，目前接聽電話和回覆信件的客服人數遠低於上個報稅季，而去年納稅人致電IRS的次數就超過1億次，今年回覆速度變慢是可以預期的。財政部稅務管理督察長(Treasury Inspector General for Tax Administration，TIGTA)備忘錄稱為了應對人手短缺，IRS將安排部分客服代表加班，但仍不得不減少電話客服的整體容量。

納稅人可以註冊一個IRS線上帳戶，便可線上繳費、查詢退稅狀態、查看報稅歷史資料，比等待電話接聽快得多；也可選擇註冊電郵提醒，以便在新通知或信函發布到您的帳戶時收到通知。

2.解決身分盜竊更難

詐騙集團會用假冒他人騙取退稅，NTA稱納稅人去年平均要等待超過21個月才能解決案件，直到去年年底IRS仍有數十萬起這類案件待處理。納稅人可以申請身分保護密碼(identity protection pin，IP PIN)，並在納稅申報表填寫，每年號碼都會更換。

3.新稅法規則更複雜

IRS正在實施川普去年夏天簽署稅法中超過百項變更，而新稅法規則複雜、收入限制多，納稅人必會提出更多問題，也更容易出錯、延遲退稅時間。納稅人可以在致電前先仔細閱讀IRS網站，如最新的1040表格說明提供了詳細的範例，說明了哪些人符合小費、加班費、車貸利息、長者等新扣除項的資格，都需在附表1-A中申報。

4.人工審核耗時更長

大多數電子申報並直接存入戶頭的納稅人都能順利完成申報，但需要人工審核的流程可能耗時較長。IRS去年處理了370萬份需要修改的報稅表，平均每份報稅表的處理時間超過五個月。納稅人可以在提交報稅表之前仔細核對否包含了預期從雇主和金融機構收到的所有報告文件，例如W-2表格和1099表格。這些表格會同時送交本人與IRS，但不一定會以郵寄方式寄出，可能只提供線上版本。

5.紙本稅表注意郵戳

IRS去年共收到約1100萬份紙本個人報稅表，並表示這類報稅表的處理時間明顯比電子申報更長。納稅人可以選擇電子報稅，若仍需以紙本報稅，請注意美國郵政(U.S. Postal Service)已不再保證郵件在投進郵筒當天就會蓋上郵戳。

6.紙本退稅時間更慢

IRS正逐步淘汰紙本退稅支票，去年雖仍發出近1000萬張，但等待是漫長的。若以電子方式準確提交報稅表並選擇直接存入戶頭，通常會在21天內收到款項。

