較去年增10.2% IRS：迄今平均退稅3804元

編譯周靜芝╱綜合報導
國稅局指出，截至2月20日，個人所得稅申報平均退稅金額為3804元。(路透)
根據國稅局(IRS)公布的最新申報數據，今年迄今平均退稅金額較去年同期增加10.2%；但低於日前公布的14.2%增幅。國稅局指出，截至2月20日，個人申報者平均退稅金額為3804元，較一年前的3453元有所增長。

根據國稅局公告，退稅總額約達1090億元，較2025年成長6.9%，但處理的申報數量卻下降了2.4%。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，在消費者擔憂負擔能力之際，川普政府的「大又美法」也影響了今年的退稅規模。白宮在1月底的聲明中引用多家媒體報導，提及投資銀行Piper Sandler去年10月初的研究，稱平均退稅金額可能增加1000元或更多。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）2月26日的報告估計，在川普2025年減稅政策實施後，今年退稅金額將躍升近20%，且中上階層家庭獲得的退稅優惠將超過往年。

專家指出，實際退稅金額將因2025年薪資預扣稅額及川普政策條款對家庭狀況的影響而異。

根據法律規定，國稅局必須等到2月15日才能發放收入所得稅抵免（EITC）或兒童稅收抵免（CTC）及額外兒童稅收抵免（ACTC）的退稅款。代表IRS在2月6日與2月13日前兩次統計數據發布的資料，尚未包括數百萬筆涉及上述抵免的退稅款。

非營利智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）稅務政策主管勞茲（Andrew Lautz）表示，隨著時間推移，平均退稅規模會顯著攀升、金額會變大。

從2月13日至20日，平均退稅金額從2476元提高至3804元；但專家指出，基於有限的申報數據，現在對今年平均退稅金額下結論仍太早。

根據IRS數據，2025年度申報中，具三名或以上符合資格子女的納稅人，最高可獲8046元的EITC退稅；2024年度申報中，EITC平均退稅金額為2916元。川普的減稅政策並未改變2025年度的EITC。

川普的稅務改革使較高的兒童稅收抵免永久化，並將最高抵免額提高至2200元。其中可退還的ACTC將持續依通膨調整，但川普的減稅政策並未改變2024年度的金額，2025年度的ACTC最高仍為1700元。

