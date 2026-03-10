「大又美」大退稅 調查：36%打算先還債 13%會存起來

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
更高的退稅額有助於增強數百萬家庭的財務韌性。研究顯示，從2023年到2025年，中低收入的美國人傾向於將部分退稅留在銀行帳戶中至少六個月。(美聯社)
受惠於川普總統去年夏天簽署的「大又美法」，2026年個人退稅金額預計大幅增加；美國銀行全球研究部(Bank of America Global Research)最新調查顯示許多人已經規畫好了如何使用這筆錢，最常見的用途便是償付債務，這也是許多家庭一年中最大的一筆支出。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，美銀2月進行的調查中約36%受訪者表示打算利用退稅來削減債務；約10%表示會拿來大宗採購或支付日常開銷；另約13%的人預計將這筆錢存起來。據信用報告機構TransUnion，2025年第四季的美國人均信用卡欠款餘額已達到6715元，呈現逐年上升。

最近幾個月，美國家庭債務屢創新高，在汽車和房價上漲的背景下，美國人更加依賴信用卡支付日常開支，並承擔了更高額的貸款。LendingTree首席消費者金融分析師首席消費者金融分析師舒茲(Matt Schulz)表示償還債務始終是首要任務，這與往年的規畫一致。舒茨指出在2025年度報稅季，約34%的消費者告訴LendingTree他們計畫用退稅支票來清償債務，而回顧新冠疫情期間，當時許多美國人利用政府的振興補貼來還債，「我們可以看到人們在獲得意外之財時，往往會做出正確的決定。」

2026年報稅季退稅預計將為數百萬家庭提供額外助力。華爾街分析師估計，典型的退稅支票金額可能比去年高出約30%，以金額計算相當於額外增加1000元退稅，使平均退稅金額達到約4000元。

國稅局(IRS)數據顯示，目前為止退稅金額比去年同期高出約14%。退稅金額通常會隨著報稅季的推進而上升，因為收入較高的家庭往往傾向於在4月15日截止日前才報稅，而這些家庭通常退稅額較大。

美國銀行研究所(Bank of America Institute)2月11日的一份報告發現，更高的退稅額有助於增強數百萬家庭的財務韌性。研究顯示從2023年到2025年，中低收入的美國人傾向於將部分退稅留在銀行帳戶中至少六個月。不過也有人無法搭上這筆意外之財的順風車，美銀調查中約32%受訪者表示他們預期今年不會收到國稅局的任何退稅。

