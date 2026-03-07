網路券商「羅賓漢」推真白金信用卡 年費還不是最高

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
網路券商「羅賓漢」(Robinhood)推出使用真正白金製作的信用卡，年費695元。(路透)
網路券商「羅賓漢」(Robinhood)推出使用真正白金製作的信用卡，年費695元。(路透)

網路券商「羅賓漢」(Robinhood)鎖定新一代高消費族群，推出年費695元、使用真正白金(platinum)製作的信用卡，信用卡只核發給受到邀請的的特定對象，鉑金材質將讓信用卡比錢包裡所有物品加起來還重。華爾街日報分析，以迷因股(meme-stock)交易平台起家的「羅賓漢」，如今正朝「金融超級應用程式」(financial super-app)轉型，推出白金信用卡等於進軍高端消費市場，根據美國銀行(Bank of America)統計，持有信用卡的消費者當中，支付250元以上年費的消費者不到10%。

報導指出，接下來「羅賓漢」可能將業務範圍擴展到預測市場的線上押注以及退休帳戶，目標是跟客戶一同成長，當初最早在平台買股票的某些客戶，現在已步入而立之年。

「羅賓漢」財務長威瑪(Shiv Verma)受訪時說，希望服務所有客戶，從投資菜鳥到投資老手都包括在內。

「羅賓漢」新推出的高端信用卡使用99.9%白金材質，年費695元，附帶優惠有餐廳消費5%現金回饋、搭乘飛機5%現金回饋、飯店消費10%現金回饋，以及每年250元的自動駕駛汽車乘坐抵用金。

報導指出，美國運通(American Express)白金卡(Platinum card)年費895元，大通銀行(Chase)藍寶石尊榮卡(Sapphire Reserve)年費795元。「羅賓漢」能否打進高端信用卡市場，仍有待觀察。

為爭取富裕階級消費者，信用卡公司近年來擴大推出各種紅利與優惠，因為這個族群願意支付昂貴年費、消費能力強、違約機率低。

某些網友已經注意到「羅賓漢」白金信用卡的福利乍看雖然不錯，但仔細研究卻變得華而不實。

舉例來說，每年250元的外賣送餐平台DoorDash抵用金，只適用於每筆消費額滿50元時折扣10元。雖有免費Oura健康追蹤服務，但享受福利之後的半年之內必須購買一枚Oura戒指。

根據「羅賓漢」官網說明，白金信用卡附卡持有人拿到的是不鏽鋼卡，要升級成白金材質卡還要另外付費。

