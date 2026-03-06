我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

麥當勞CEO小口試吃「大拱門」被對手逮到機會…

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥當勞漢堡執行長坎普辛斯基上月拍攝短影片試吃新品「大拱門漢堡」，卻因只咬了一小口、而且表情僵硬，招致網友和競爭對手嘲諷。(路透)
麥當勞漢堡執行長坎普辛斯基上月拍攝短影片試吃新品「大拱門漢堡」，卻因只咬了一小口、而且表情僵硬，招致網友和競爭對手嘲諷。(路透)

美國速食龍頭近期在社群媒體掀起一場另類行銷口水戰，麥當勞(McDonald's)執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)上月拍攝短影片試吃新品「大拱門漢堡」(Big Arch)，卻因只咬一小口、表情僵硬，招致網友嘲諷；競爭對手漢堡王(Burger King)與溫蒂漢堡(Wendy's)隨後接連加入調侃，事件迅速在網路發酵。

這場風波始於麥當勞推出限時新品「大拱門漢堡」，主打份量加大，內容包括4分之1磅牛肉、3片切達起司、生菜、酸黃瓜與炸洋蔥絲。坎普辛斯基2月在社群媒體發布宣傳影片，畫面中他拿起漢堡輕咬一口並說：「這可是咬一大口的大拱門啊！」

不過影片中的咬痕幾乎看不出來，與「咬一大口」的說法形成明顯反差，很快引發網友吐槽。不少人質疑坎普斯基是否真的吃過漢堡，也有人認為他在鏡頭前的表現過於生硬。

一名網友留言寫道，「這簡直像反烏托邦，他看起來好像很害怕，還把漢堡稱為『產品』，讓人覺得很陌生，甚至開始懷疑自己是否還想吃麥當勞。」另有人嘲諷坎普斯基在影片中承諾午餐會吃完整個漢堡，一名網友寫道，「我『保證』午餐前一定能吃完！！我『發誓』！！」

麥當勞主要競爭對手漢堡王也未放過此次機會，在貼文留言寫道，「我們也吃不完。」這則留言吸引約7萬個讚，成為討論串中最受矚目的回應之一。

「大拱門漢堡」上市當天，漢堡王進一步加碼行銷，在Instagram發布一段影片，顯示漢堡王美加地區總裁柯提斯(Tom Curtis)大口享用招牌「華堡」(Whopper)，貼文寫道：「我們會想重播這段影片。」

外界普遍解讀這段影片是在反諷坎普斯基的試吃影片，但漢堡王否認。漢堡王公關表示，「我們可以確認，這段影片並非針對任何事件製作，而是高層與顧客互動行銷活動的一部分。」

面對這波速食高層的「漢堡口水戰」，麥當勞並未正面回應，只透過官方Instagram發布「大拱門漢堡」照片，寫道「嚐嚐我們的新產品吧」。

除漢堡王外，溫蒂漢堡也加入戰局。在X平台發布影片，顯示其美國區總裁大口品嚐自家漢堡，並調侃道，「這就是你不必假裝喜歡自家『產品』的模樣。」

世報陪您半世紀

社群媒體 漢堡王 麥當勞

上一則

繼承母親房子不知有「反向貸款」佛州男遭提告追討19萬元 恐失住家

下一則

AI推高電價惹民怨 川普找科技巨擘簽承諾書安撫

延伸閱讀

替新漢堡打廣告卻只咬一小口 網友嘲麥當勞執行長、漢堡王也參戰

替新漢堡打廣告卻只咬一小口 網友嘲麥當勞執行長、漢堡王也參戰
北加人氣漢堡Gott's Roadside進軍洛城

北加人氣漢堡Gott's Roadside進軍洛城
漢堡王聽從顧客抱怨 招牌華堡迎10年來首次改版

漢堡王聽從顧客抱怨 招牌華堡迎10年來首次改版
麥當勞3月重磅推出巨無霸漢堡 熱量也很驚人

麥當勞3月重磅推出巨無霸漢堡 熱量也很驚人

熱門新聞

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
示意圖。(美聯社)

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

2026-02-26 11:50
德州警方與聯邦調查局幹員在槍案現場勘查。(美聯社) 美國聯合通訊社

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

2026-03-01 18:05
「反向貸款」允許老年人屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費，直到百年之後或出售房屋時才需償還。示意圖，非新聞當事人。（路透）

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

2026-03-04 11:22

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點