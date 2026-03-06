麥當勞CEO小口試吃「大拱門」被對手逮到機會…

麥當勞漢堡執行長坎普辛斯基上月拍攝短影片試吃新品「大拱門漢堡」，卻因只咬了一小口、而且表情僵硬，招致網友和競爭對手嘲諷。(路透)

美國速食龍頭近期在社群媒體 掀起一場另類行銷口水戰，麥當勞 (McDonald's)執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski)上月拍攝短影片試吃新品「大拱門漢堡」(Big Arch)，卻因只咬一小口、表情僵硬，招致網友嘲諷；競爭對手漢堡王 (Burger King)與溫蒂漢堡(Wendy's)隨後接連加入調侃，事件迅速在網路發酵。

這場風波始於麥當勞推出限時新品「大拱門漢堡」，主打份量加大，內容包括4分之1磅牛肉、3片切達起司、生菜、酸黃瓜與炸洋蔥絲。坎普辛斯基2月在社群媒體發布宣傳影片，畫面中他拿起漢堡輕咬一口並說：「這可是咬一大口的大拱門啊！」

不過影片中的咬痕幾乎看不出來，與「咬一大口」的說法形成明顯反差，很快引發網友吐槽。不少人質疑坎普斯基是否真的吃過漢堡，也有人認為他在鏡頭前的表現過於生硬。

一名網友留言寫道，「這簡直像反烏托邦，他看起來好像很害怕，還把漢堡稱為『產品』，讓人覺得很陌生，甚至開始懷疑自己是否還想吃麥當勞。」另有人嘲諷坎普斯基在影片中承諾午餐會吃完整個漢堡，一名網友寫道，「我『保證』午餐前一定能吃完！！我『發誓』！！」

麥當勞主要競爭對手漢堡王也未放過此次機會，在貼文留言寫道，「我們也吃不完。」這則留言吸引約7萬個讚，成為討論串中最受矚目的回應之一。

「大拱門漢堡」上市當天，漢堡王進一步加碼行銷，在Instagram發布一段影片，顯示漢堡王美加地區總裁柯提斯(Tom Curtis)大口享用招牌「華堡」(Whopper)，貼文寫道：「我們會想重播這段影片。」

外界普遍解讀這段影片是在反諷坎普斯基的試吃影片，但漢堡王否認。漢堡王公關表示，「我們可以確認，這段影片並非針對任何事件製作，而是高層與顧客互動行銷活動的一部分。」

面對這波速食高層的「漢堡口水戰」，麥當勞並未正面回應，只透過官方Instagram發布「大拱門漢堡」照片，寫道「嚐嚐我們的新產品吧」。

除漢堡王外，溫蒂漢堡也加入戰局。在X平台發布影片，顯示其美國區總裁大口品嚐自家漢堡，並調侃道，「這就是你不必假裝喜歡自家『產品』的模樣。」