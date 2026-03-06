學富人「3招避稅」傳承順利又少繳稅

不是只有富豪才要避稅，一般人如果掌握策略，規畫得宜，也能大幅減少遺產稅負擔。圖為國稅局華府總部。(路透)

正如富蘭克林(Benjamin Franklin)名言：「這世上沒有一件事情是說得準的，除了死亡和繳稅以外。(In this world, nothing can be said to be certain, except death and taxes.)」有一種稅更與兩者都有關，那便是遺產稅。不過富人已經掌握了避稅的藝術，其實普通人也能採取相同策略，只要了解規定並長期規畫，靠三招便能大幅減少繳納稅額。

美聯社報導，與普遍誤解相反，通常只有極為富有的美國人才需要繳遺產稅。在聯邦層級，遺產價值通常需超過約1500萬元才要課稅；州級則有16州、華盛頓特區徵收遺產稅或繼承稅，雖然免稅門檻有時低於國稅局 (IRS)標準，但仍主要針對百萬富翁。多數人的財產可以順利留給後代而不必擔心稅負，但若缺乏規畫，可能陷入冗長程序、拖延多年，損失的是高額法院費與律師費。

1. 信託

信託便是許多遺產規畫的核心解方。雖然信託常讓人聯想到超級富豪的複雜安排，但其實是相對簡單、適合許多人的工具。設立信託通常需支付數千元律師費，但已繳清房貸、有退休帳戶與投資資產的退休夫妻而言，能讓財產傳承更加順利。

原因之一是因為即使遺產不足被課稅，也可能進入遺囑認證法院(Probate Court)，該程序通常按遺產總價值收費，約3%到8%的遺產可能因此流失。信託則能讓遺產避開法院程序，且紀錄不公開，可維持隱私。有些人也利用信託，在未來需要安養機構照護時保護資產並仍符合白卡(Medicaid)資格。

2. 股票

「成本遞升」(Step-up Basis)稅賦優惠讓許多富裕家庭得以累積財富，同時避免繼承人承擔巨額稅單。若某位親人1999年以每股12元買入100股Nvidia(輝達，另譯英偉達)股票，總投資1200元，現值可能超過900萬元，這些股票由後代繼承並再出售時幾乎不用繳稅，因為資本利得是從該位親人去世那天的市價計算，而不是買入之日。

雖然立法者曾提議限制這項規則，但目前仍存在，成為建立世代財富的重要工具之一。這項規則也適用於藝術品、不動產、收藏品等資產。

3. 記得更新受益人

是否曾在帳戶中看到提示要求指定受益人？這不只是經紀商發來惱人的通知，而是最簡單的資產傳承方式之一。許多銀行與券商允許指定受益人，當你過世後資金會直接轉給對方。指定受益人通常優先於遺囑，因此必須保持最新狀態，以避免例如前配偶意外繼承全部資產的混亂情況。