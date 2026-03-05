184年「老實人報」聘AI記者寫新聞 人類記者惶惶不安

「老實人報」走在傳統新聞業最前端，推出AI撰寫的報導。（美聯社）

克里夫蘭最大的報紙「老實人報」(The Plain Dealer)最近新聘一位「記者」，撰寫的報導包括冰雪節、醫學研究與野狗殺死雞群等，報導內容廣泛多樣。然而每篇報導下面署名記者的旁邊還有一個名稱：「速報台」(Express Desk)，也就是說這篇文章是由人工智慧(AI)撰寫的。

華盛頓郵報報導，「老實人報」已有184年的歷史，然而就在包括紐約時報、金融時報與華盛頓郵報等大型報紙都還在實驗性地將AI應用在採訪作業中的階段時，「老實人報」卻已一馬當先，走在傳統新聞業最前端，全面擁抱AI。業界人士指出，在別的報紙還在學習如何與聊天機器人互動的時候，「老實人報」已在利用AI撰寫全篇的報導。可是「老實人報」此一決策也將報紙帶入一個未知的領域，更使得內部員工，尤其是記者大感不安。

「老實人報」的多位職員表示，「老實人報」的AI政策使得員工大為緊張，由新聞室的士氣就可以看出來。他們都不願具名，因為害怕會被裁員。

「老實人報」全面應用AI的政策是由總編輯昆恩(Chris Quinn)一手主導。昆恩表示，他自2013年主持「老實人報」的新聞室以來，新聞室的員工已由1990年代晚期的400人左右減至今天的71人。他說：「AI對新聞室而言並非壞事，而是他們的未來。透過利用AI減輕他們的工作量，我們實際上每周為他們多騰出一天的工作時間。」

過去三年來，昆恩持續不斷地引進AI科技，包括記錄政府會議、搜索各網站的消息、檢查記者文章的錯別字、草擬標題、幫助記者跟進之前的報導。昆恩表示，他尤其滿意的一項AI工具是將記者的播客（podcast）節目轉變為報導，放在「老實人報」的網站Cleveland.com上，這些報導去年已吸引1千萬的瀏覽次數。

然而昆恩最新的AI實驗卻引來各方質疑與焦慮，即是利用AI生成工具將記者的筆記改寫成文章，交給編輯與記者檢查，然後再付印。昆恩表示，目前AI僅是撰寫一些簡單與直接的報導。這些報導下面都附有一行字：「本文是由AI工具協助完成，經由Cleveland.com人員查證。」

昆恩全面使用AI也造成困擾，他在2月14日的一篇文章中透露，有一位大學畢業生原本想應徵實習記者的職位，然而發現這個職位的工作不是撰寫文章，而是為AI撰文工具編寫指示，於是撤回應徵信。