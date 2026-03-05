「嗨，我是Moxi」25家醫院採用護士助理機器人

一些醫院開始用Moxi來協助後勤工作，例如搬運床單、取藥和患者個人物品。（路透）

在洛杉磯的西達賽奈醫學中心(Cedars-Sinai Medical Center)，一名護士助理到病房取化驗樣本，同時也送去盥洗用品，接著它的藍眼睛閃出一個心形圖案，表示任務完成，於是它搭電梯，靜靜地滑行到醫院的補給室，繼續執行下一個任務。它是機器人Moxi。

「我終於不用再走1萬步到醫院最遠一角找東西，拿給病人了，」西達賽奈醫學中心的副主任巴羅內(Melanie Barone)表示。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，西達賽奈醫學中心有900張床位，兩年前開始用Moxi來協助後勤工作，例如搬運床單、取藥和患者個人物品。現在已有3台Moxi機器人上工。

首席護理執行官馬歇爾(David Marshall)表示，「患者、員工、訪客和孩子們都很熱情回應。有患者術後還問，Moxi是否可以回來跟她打個招呼。」

製造商Diligent Robotics指出，Moxi能夠節省醫院工作人員的時間，幫助他們專注於患者護理。目前全美已有25家醫院正在使用Moxi機器人。

紐約州羅徹斯特市羅徹斯特區域健康中心(Rochester Regional Health)的副總裁威爾伯特(Casey Wilbert)表示，他們有528張床位，2023年開始使用Moxi機器人，目前已有8台，「機器人優點是不用付加班費(overtime)，它們也不會請病假。」

但西達賽奈醫療中心的馬歇爾強調，機器人技術也有其限制。

「機器人觸摸物體，而人是觸摸人。它們永遠無法握住病患的手，也無法幫他們擦汗或刷牙。」他說。

如果說Moxi機器人展現機器人已開始進入勞動市場，那麼下一步就是開發能夠執行一系列更複雜任務的人形機器人 。

巴克萊銀行(Barclays)分析師托多羅娃(Zornitsa Todorova)預測，人形機器人市場規模將從目前約20億元未來10年成長到400億元，甚至可能高達2000億元。將有助於填補國防、農業、製造業和醫療保健領域的勞動力缺口。

聖地牙哥加州大學電子與電腦工程系副教授葉麥克（音譯，Michael Yip）的實驗室，正在研發手術機器人，「我認為手術助理將在10年內問世，」他補充，「它們有能力在風險較低的應用中自主操作，例如切割軟組織。」