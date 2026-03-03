我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

研究：1個原因 70歲以後賣房成交價格較低

記者顏伶如／綜合報導
研究報告指出，賣房屋主年齡若超過70歲，房屋成交價格較低。(美聯社)

波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)1月公布研究報告指出，賣房屋主如果年齡到達70歲，與較年輕的屋主相比，房屋成交價格就開始降低，歲數愈高價差幅度愈大。專家提醒，房屋維護延宕與私下交易比率較高，是造成成交價打折主因。對將房產視為退休資產的重要族群而言，提早規畫是關鍵。

研究人員根據房地產資訊機構CoreLogic的房屋交易數字進行分析，包括成交日期、價格、地契類型，並且對照選民登記資料紀錄，確認賣房屋主的年齡。研究人員同時利用1998年到2022年之間的數據，比較同一棟房屋在不同時間點的銷售狀況。

分析結果發現，跟年齡在40多歲與50多歲之間的屋主相比，80歲屋主賣掉住了11年的房屋時，成交售價大約減少5%。

根據全國房地產商協會(National Association of Realtors)統計，2025年12月全國一般房型房屋價格中位數40萬5400元，5%價差等於損失2萬270元。

房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)數據顯示，截至2024年為止，美國有6500萬名1946年至1964年間出生的嬰兒潮世代，占全國總人口大約20%，在全國房屋持有人當中也占36%。

房地美2024年公布報告指出，大約68%嬰兒潮世代屋主表示，打算留在自己家裡原地養老(age in place)。

年長屋主為何賣房價格較低，研究顯示可能跟房屋沒有維修、較少升級有關。其它影響價格壓低的因素還有地點、市場狀況。

另外，研究人員發現，高齡屋主偏愛沒有在房屋市場公開掛牌的私下出售(off-market listings)，這些交易沒有列入可供消費者搜尋的「多重上市系統」(Multiple Listing Services)，這類房屋銷售對競爭造成限縮，買賣當中經常涉及投資客，導致價格壓低。

加州比佛利山莊(Beverly Hills)理財規畫師(CFP)嚴俊(Joon Um，音譯)指出，與高齡屋主合作的賣房實例發現，售價較低通常因為推遲房屋維修以及臨時決定賣房有關，這些狀況往往跟退休之後現金流吃緊有關。他說，某些維修小工程如果遲遲沒做，買家會同時注意到整體屋況，反映在出價價格中。

嚴俊表示，年長屋主賣房最好要提前規畫，包括預留現金做為維修花費，隨著時間開始對家中物品斷捨離，並把賣房跟整體退休計畫結合，避免因為財務壓力而匆促賣房。

