廢棄消防局改造成住家 愛阿華州夫妻讚：建材結構堅固

記者顏伶如／綜合報導
圖為愛阿華州一座消防站；示意圖，非本文實際發生人事物。（路透）
圖為愛阿華州一座消防站；示意圖，非本文實際發生人事物。（路透）

40歲的艾凡斯(Steven Evans)跟妻子艾希莉(Ashley)在愛阿華州錫達拉皮茲 (Cedar Rapids)土生土長，對於座落於高中附近的消防局非常熟悉。兩人看到荒廢多年的消防局掛牌出售時非常好奇，由於建築有黴菌污染恐對人體造成安全風險，看房之前必須簽署免責聲明。

消防局建於1960年，1980年代前任屋主想要改造成住宅，但後來荒廢多年。建築物裡長滿黑黴，沒有牆壁，沒有電，連一個能沖水的馬桶都沒有。

2016年，艾凡斯以9萬元買下消防局，原本希望翻修之後轉手賣掉。當時艾凡斯夫妻在艾希莉父母資助下，住在6萬5000元買下的房子，每月房貸約550元。艾凡斯從事房屋改裝翻修工程，也是有擁六棟出租房屋的「包租公」；艾希莉原是皮膚科護理師，現在則是全職母親和網路內容創作者。

艾凡斯接受CNBC新聞頻道訪問時說，消防局最吸引人的特點就是所有建材使用鋼筋混凝土，結構非常堅固，房屋平整，「若換成其他房子，早就倒塌了」。

他說，房屋登記資料顯示面積3100平方呎，是四房兩衛的房子，後來發現登記資料只包括已裝修坪數，如果算上還沒裝修的部分，面積幾乎有兩倍大。

艾凡斯花了8萬元預算開始翻修，為了省錢很多項目親自動手。原本消防局的某些特色細節予以保留，包括車庫門與外牆上的歷史紀念碑。夫妻倆還買了一輛舊消防車放在後院給孩子玩。

他們把之前住家租出去，翻修期間直接住進消防局，就連艾希莉的父母也一同搬來幫忙。

艾凡斯夫妻最近幾年在社群媒體分享住在消防局住家的生活，不少網友詢問是否會賣掉或搬走。他們的回答是，即使未來必須搬家也不會賣掉消防局。

2020年，艾凡斯夫妻以18萬元買下消防局旁邊的房子，去年又在附近以17.5萬元買房，在Airbnb出租每晚收入160元至189元，到3月為止全部預訂額滿。

