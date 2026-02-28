我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

追查傷害未成年人的暴力網路組織 FBI：逮捕人數增500%

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
極端主義分子遭到法院定罪的犯罪事由是透過網路操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物；示意圖。（美聯社）
極端主義分子遭到法院定罪的犯罪事由是透過網路操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物；示意圖。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)10日報導，去年一名婦人上網發文求助說，在海外讀大學的兒子返美時在機場遭到不明拘留，貼文迅速引起熱議，網友建議聯繫國會跟民權團體。然而，事件發展急轉直下，根據CNN取得聯邦執法紀錄，這名婦人的兒子藏有黑暗秘密，海關人員在這名青少年的手機裡，發現鼓勵極端暴力、強暴、納粹主義與自殘的訊息，其中一張照片顯示手槍對準某人頭部，還有希特勒肖像的照片。

根據聯邦執法紀錄，海關官員進一步追查發現，三名來自歐洲的女性手機裡都有跟這名青少年的對話紀錄，討論要在美國幾個城市發動炸彈攻擊。聯邦調查局(FBI)與國土安全部通知地方執法機關，請求協助共同防止流血事件發生。

近年來，FBI針對類似網路暴力團體展開數百件調查案，在現實世界已經發生的多次攻擊事件，經調查則發現與網路暴力團體的意識型態有關，包括加州一間生育診所的爆炸案、去年納許維爾一所高中的死亡槍擊案。

紀錄顯示，在某些案例當中，極端主義分子遭到法院定罪的犯罪事由是操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)去年11月在社群媒體X發文指出，跟網路暴力組織有關的逮捕人數，幾乎增加500%。他說：「這是美國最重要的議題之一，我們不會停止努力。」

現任與前任官員最近幾個月在公開談話中紛紛提到，警方追查網路暴力組織時面臨特殊挑戰，因為團體操作橫跨多國國界、犯罪分子利用科技掩飾身分，有時候犯罪分子對被害者百般折磨，卻無法構成刑事起訴。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)12月在聽證會上聆聽專家證詞之後說：「在我看來，我們一直都在拼命追趕，可是科技跟壞人卻在每個轉折都超越我們，跑得比我們快。」

CNN分析，從青少年遭海關拘留的案例裡，還凸顯了哪些言論受到言論自由保障、哪些言論屬於暴力犯罪威脅的模糊界線。

根據聯邦執法單位紀錄，這名青少年先對海關人員供稱，手機上的內容是「開玩笑」，後來則坦承自己「可能有些毛病。」這名青少年尚未遭到聯邦起訴。

世報陪您半世紀

FBI 暴力犯罪 加州

上一則

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

下一則

派拉蒙買華納 川普盟友成老闆 CNN主播群恐洗牌

延伸閱讀

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日
銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權

銀行ATM機突然大量吐鈔 無需銀行卡、帳戶或銀行授權
曼達尼和川普見面後 哥大遭ICE拘留學生獲釋

曼達尼和川普見面後 哥大遭ICE拘留學生獲釋
川普國情咨文後民調捧場 CNN：近2/3觀眾反應正面

川普國情咨文後民調捧場 CNN：近2/3觀眾反應正面

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋