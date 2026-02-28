追查傷害未成年人的暴力網路組織 FBI：逮捕人數增500%

極端主義分子遭到法院定罪的犯罪事由是透過網路操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物；示意圖。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)10日報導，去年一名婦人上網發文求助說，在海外讀大學的兒子返美時在機場遭到不明拘留，貼文迅速引起熱議，網友建議聯繫國會跟民權團體。然而，事件發展急轉直下，根據CNN取得聯邦執法紀錄，這名婦人的兒子藏有黑暗秘密，海關人員在這名青少年的手機裡，發現鼓勵極端暴力、強暴、納粹主義與自殘的訊息，其中一張照片顯示手槍對準某人頭部，還有希特勒肖像的照片。

根據聯邦執法紀錄，海關官員進一步追查發現，三名來自歐洲的女性手機裡都有跟這名青少年的對話紀錄，討論要在美國幾個城市發動炸彈攻擊。聯邦調查局(FBI )與國土安全部通知地方執法機關，請求協助共同防止流血事件發生。

近年來，FBI針對類似網路暴力團體展開數百件調查案，在現實世界已經發生的多次攻擊事件，經調查則發現與網路暴力團體的意識型態有關，包括加州 一間生育診所的爆炸案、去年納許維爾一所高中的死亡槍擊案。

紀錄顯示，在某些案例當中，極端主義分子遭到法院定罪的犯罪事由是操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)去年11月在社群媒體X發文指出，跟網路暴力組織有關的逮捕人數，幾乎增加500%。他說：「這是美國最重要的議題之一，我們不會停止努力。」

現任與前任官員最近幾個月在公開談話中紛紛提到，警方追查網路暴力組織時面臨特殊挑戰，因為團體操作橫跨多國國界、犯罪分子利用科技掩飾身分，有時候犯罪分子對被害者百般折磨，卻無法構成刑事起訴。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)12月在聽證會上聆聽專家證詞之後說：「在我看來，我們一直都在拼命追趕，可是科技跟壞人卻在每個轉折都超越我們，跑得比我們快。」

CNN分析，從青少年遭海關拘留的案例裡，還凸顯了哪些言論受到言論自由保障、哪些言論屬於暴力犯罪 威脅的模糊界線。

根據聯邦執法單位紀錄，這名青少年先對海關人員供稱，手機上的內容是「開玩笑」，後來則坦承自己「可能有些毛病。」這名青少年尚未遭到聯邦起訴。