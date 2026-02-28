我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

模仿媽媽姊姊化妝 美妝消費新族群鎖定5到7歲女童 相關品牌大賺

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美妝品牌Klee Naturals主要客群是五歲到七歲之間的女童，產品在諾斯壯百貨公司、亞馬遜網站以及700多家專賣店販售。(亞馬遜網站)
美妝品牌Klee Naturals主要客群是五歲到七歲之間的女童，產品在諾斯壯百貨公司、亞馬遜網站以及700多家專賣店販售。(亞馬遜網站)

華爾街日報25日報導，許多美妝業者已鎖定一個有錢也敢花錢的新興消費族群：六歲女童，這些小客人看著已進入青春期的姊姊到美妝品零售商絲芙蘭(Sephora)購物，有樣學樣也想開始化妝。業者順勢推出主打商品，包括唇彩、面膜以及礦物腮紅。

報導指出，就在Sephora青少年客戶砸錢購買抗老精華液跟臉部噴霧的同時，一個更年輕的消費族群已經迫不及待想要進入美妝護膚市場，專為兒童設計的美妝品牌則希望把握機會大賺一筆。

Klee Naturals品牌創辦人普莉西拉‧張(Priscilla Cheung)指出，小女孩看到姊姊、媽媽、阿姨們化妝，就會想要模仿，「這很有趣，無害，也是一種情感連結的體驗。」

Klee Naturals產品在諾斯壯百貨公司(Nordstrom)、亞馬遜網站(Amazon)以及700多家專賣店販售，主要客群是五歲到七歲之間的女童。礦物眼影售價10元，腮紅12元，唇彩15元。

企業總部位於德州Klee Naturals成立已十多年，但普莉西拉‧張說，2024年突然出現「巨幅成長」，目前銷售額約400萬元。

報導指出，2010年之後出生的「Alpha 世代」(Gen Alpha)逐漸長大成為消費者，兒童美容產業隨之茁壯。

行銷公關公司DKC報告指出，「Alpha 世代」每人每年平均消費能力約3484元。

Evereden公司為年僅三歲的兒童推出售價28元的乳液與30元的沐浴乳，共同創辦人兼執行長金柏莉·何(Kimberley Ho)表示，該公司2024年銷售額有1億元。

金柏莉·何表示，Evereden品牌是跟兩個世代的客群對話，「一個是覺得我們夠酷的孩子，另一個是認為我們產品夠安全而願意掏錢的千禧世代父母。」

育有四個孩子的紐約護理師娜塔莉·沃爾珀特(Natalie Wolpert)表示，並不覺得七歲女兒露娜(Luna)想嘗試護膚、眼影產品有何問題。她說，女兒是在發揮創意，「凡事只要適度即可。」

匹茲堡育有四個孩子的32歲母親鮑爾斯（Courtney Bowers），一直知道有一天女兒們會開口要求化妝。只是她沒想到，那一天竟然會在六歲時就到來。

起初，她很抗拒，但在經過認真思考，以及圍繞「品格、善良，以及最重要的是我們被上帝所愛」等議題的討論後，鮑爾斯最終讓步。她為女兒購買了Klee Naturals的產品。現在，她的女兒艾咪（Emmy）會在去教堂、參加生日派對和學校活動時，使用該品牌的腮紅與眼影。

「這是讓她覺得自己花俏、有打扮的感覺，而不是為了讓她覺得自己變漂亮，」32歲的鮑爾斯說。

世報陪您半世紀

鮑爾 華爾街 德州

上一則

萬物皆漲 串流平台訂閱費用6年漲20%

下一則

派拉蒙買華納 川普盟友成老闆 CNN主播群恐洗牌

延伸閱讀

美妝業者鎖定花錢不手軟的消費新族群：六歲女孩

美妝業者鎖定花錢不手軟的消費新族群：六歲女孩
山丘上法式城堡 百年金柏莉莊園成打卡熱點

山丘上法式城堡 百年金柏莉莊園成打卡熱點
兒少「妝」成熟／近五成小學生化妝 卻缺乏產品辨識能力

兒少「妝」成熟／近五成小學生化妝 卻缺乏產品辨識能力
兒少「妝」成熟／卸妝清潔不當 皮膚科小病人增加

兒少「妝」成熟／卸妝清潔不當 皮膚科小病人增加

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋