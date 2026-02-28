模仿媽媽姊姊化妝 美妝消費新族群鎖定5到7歲女童 相關品牌大賺

美妝品牌Klee Naturals主要客群是五歲到七歲之間的女童，產品在諾斯壯百貨公司、亞馬遜網站以及700多家專賣店販售。(亞馬遜網站)

華爾街 日報25日報導，許多美妝業者已鎖定一個有錢也敢花錢的新興消費族群：六歲女童，這些小客人看著已進入青春期的姊姊到美妝品零售商絲芙蘭(Sephora)購物，有樣學樣也想開始化妝。業者順勢推出主打商品，包括唇彩、面膜以及礦物腮紅。

報導指出，就在Sephora青少年客戶砸錢購買抗老精華液跟臉部噴霧的同時，一個更年輕的消費族群已經迫不及待想要進入美妝護膚市場，專為兒童設計的美妝品牌則希望把握機會大賺一筆。

Klee Naturals品牌創辦人普莉西拉‧張(Priscilla Cheung)指出，小女孩看到姊姊、媽媽、阿姨們化妝，就會想要模仿，「這很有趣，無害，也是一種情感連結的體驗。」

Klee Naturals產品在諾斯壯百貨公司(Nordstrom)、亞馬遜網站(Amazon)以及700多家專賣店販售，主要客群是五歲到七歲之間的女童。礦物眼影售價10元，腮紅12元，唇彩15元。

企業總部位於德州 Klee Naturals成立已十多年，但普莉西拉‧張說，2024年突然出現「巨幅成長」，目前銷售額約400萬元。

報導指出，2010年之後出生的「Alpha 世代」(Gen Alpha)逐漸長大成為消費者，兒童美容產業隨之茁壯。

行銷公關公司DKC報告指出，「Alpha 世代」每人每年平均消費能力約3484元。

Evereden公司為年僅三歲的兒童推出售價28元的乳液與30元的沐浴乳，共同創辦人兼執行長金柏莉·何(Kimberley Ho)表示，該公司2024年銷售額有1億元。

金柏莉·何表示，Evereden品牌是跟兩個世代的客群對話，「一個是覺得我們夠酷的孩子，另一個是認為我們產品夠安全而願意掏錢的千禧世代父母。」

育有四個孩子的紐約護理師娜塔莉·沃爾珀特(Natalie Wolpert)表示，並不覺得七歲女兒露娜(Luna)想嘗試護膚、眼影產品有何問題。她說，女兒是在發揮創意，「凡事只要適度即可。」

匹茲堡育有四個孩子的32歲母親鮑爾 斯（Courtney Bowers），一直知道有一天女兒們會開口要求化妝。只是她沒想到，那一天竟然會在六歲時就到來。

起初，她很抗拒，但在經過認真思考，以及圍繞「品格、善良，以及最重要的是我們被上帝所愛」等議題的討論後，鮑爾斯最終讓步。她為女兒購買了Klee Naturals的產品。現在，她的女兒艾咪（Emmy）會在去教堂、參加生日派對和學校活動時，使用該品牌的腮紅與眼影。

「這是讓她覺得自己花俏、有打扮的感覺，而不是為了讓她覺得自己變漂亮，」32歲的鮑爾斯說。