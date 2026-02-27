數百萬成年人重返校園…「大齡學生」成高等教育新趨勢

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
活到老，學到老。圖中的索瑞斯(Hazel Soares)女士94歲時還能和年紀足以當她曾孫的年輕人一起領取大學文憑。(美聯社)
活到老，學到老。圖中的索瑞斯(Hazel Soares)女士94歲時還能和年紀足以當她曾孫的年輕人一起領取大學文憑。(美聯社)

數百萬成年人在離開校園多年後，為了提高職業技能、增加升遷機會，甚至追求個人興趣，紛紛選擇重返校園學習，形成美國大學教育的新趨勢。

據美聯社報導，洛杉磯加州大學進修推廣中心(UCLA Extension)提供超過90種證照與專業課程，涵蓋室內設計、幼兒教育、會計、攝影、律師助理、音樂製作等諸多領域，而且授課內容豐富多元，包括退休規畫、小說寫作、運動員和藝術家商業營運，甚至還有日本傳統花道(ikebana)。

UCLA進修生 多過全職生

上學年該中心約有3萬3500名學生註冊，近半數年齡超過35歲，超過UCLA全天制大學部的3萬2600名全職學生，顯示成年人重返校園已經是高等教育新趨勢，UCLA臨時副院長福特漢(Traci Fordham)指出：「我傾向稱呼這批成年學生為『持續學習者』而非『新的學生主體』，這些大齡學生往往已有工作、還要養家糊口，他們是為了提升職業技能或者準備轉換跑道。」

目前全美已有數百萬成年人進入大學選修學分課程或非學分課程，追求職業發展、高薪與工作保障，或是探索個人興趣、接觸新事物，北亞利桑納大學(Northern Arizona University)教育推廣中心主任戴尚恩(Eric Deschamps)表示：「他們可能有孩子、可能有全職工作，也可能是非典型的大齡學生，而且重返校園也為原本無法受教育的學生敞開大門。」

近年因經濟問題、技術創新和勞動市場變化，導致就業難度日益增加，重返校園成為許多人的首選，戴尚恩指出：「人工智慧(AI)就是一個很好的例子，這些新技術快速發展，即便在五至十年前取得大學文憑的畢業生，他們知識也可能有些過時。」

工作+家庭 兼顧課程更難

不過大齡學生通常需要在全職工作、照顧家庭等責任之間兼顧課程，無疑是一項艱難挑戰，UCLA負責學術諮詢與學生就業的助理主任史維夫利(Katie Swavely)就是從該校畢業10年後，重返校園攻讀碩士學位，已婚並育有兩名子女的她坦承：「那段日子很煎熬，我無數次想要放棄，我們不得不精打細算，想方設法維持生計。」儘管如此，史維夫利仍鼓勵大齡學生「找到個人歸屬」(finding your community)，並強調：「最重要的建議是意識到，活到老、學到老。」

數百萬成年人在離開校園多年後，為了提高職業技能、增加升遷機會，甚至追求個人興趣，...
數百萬成年人在離開校園多年後，為了提高職業技能、增加升遷機會，甚至追求個人興趣，紛紛選擇重返校園學習，形成美國大學教育的新趨勢。(美聯社)

UCLA 加州大學 退休

8年級運動健將掀「自願留級」潮 拚進高中頂尖校隊

訓練解放軍飛行員 前美軍飛行員印州被捕受審

